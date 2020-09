Lancement des journées nationales de la Croix Rouge

Les bénévoles de la Croix Rouge en Guyane étaient sur le terrain ce samedi pour le lancement des journées nationales de l’association d’aide humanitaire. Elles devaient se tenir il y a quelques semaines mais ont dû être reportées à cause de la crise sanitaire.

Lindy Nedan; Jessy Xavier •

C’est pas mal quand même, cela fait trois heure on est encore là toute l’après-midi, on est content. C’est vraiment l’occasion pour les volontaires et bénévoles d’aller à la rencontre des citoyens, de présenter la Croix Rouge, présenter les actions de la Croix Rouge… Margaux Thomas, chargée de projets pour la Croix Rouge.

Les journées nationales de la Croix Rouge sont l'occasion de soutenir l'association par un don. • ©Y.R

Je suis sensibilisée, surtout qu’on a besoin de solidarité en ce moment, cela ne ferait pas de mal avec la grosse crise que l’on traverse. Donner pour moi c’est normal après cela dépend de ce qu’on fait avec. témoignage passante

Des équipes déployées sur l'île de Cayenne Les équipes de La Croix Rouge en Guyane sont déployés à Leader Price Montjoly, le centre commercial Montjoly 2, Carrefour Matoury et le centre commercial Family Plaza à Matoury.

Installés dans quatre points commerciaux sur l’île de Cayenne, les bénévoles de la Croix Rouge sont à pied d’oeuvre ce samedi pour susciter l’intérêt du public. L’association lance en effet ses journées nationales avec quelques semaines de retard en raison de la crise sanitaire. L’objectif est de convaincre les passants de donner une petite pièce pour soutenir l’association mais également apporter des informations sur les actions de la Croix Rouge. Ils sont des milliers de bénévoles partout en France déployés dans les rues ou devant les supermarchés pour collecter des fonds et proposer des formations aux gestes de 1ers secours adaptés en temps d’épidémie. Margaux Thomas, chargée de projets pour l’association, estime que le bilan de cette première journée est plus que positif.L’accueil des guyanais en cette première matinée a été visiblement au rendez-vous, les campagnes de dons sont bien reçues et le public n’hésite pas à donner ou simplement prêter une écoute.Le lancement des journées nationales de la Croix Rouge coïncide avec la Journée Mondiale des Premiers Secours (JMPS), placée sous le thème des gestes qui sauvent adaptés en cas de pandémie. Les Journées Nationales de la Croix Rouge se poursuivent jusqu’au 18 septembre prochain.