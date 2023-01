Laurent Linguet est le nouveau président de l’Université de Guyane

Laurent Linguet succède à Antoine Primerose qui a effectué 6 années à la tête de l’UG. Il était auparavant vice –président et professeur des universités membre du laboratoire Espace Dev. Il est l’auteur d’une thèse en Sciences appliquées soutenue en 1993 « Application de la commutation douce à la réalisation d'émetteurs radiofréquence à état solide de forte puissance ».

Le conseil d’administration a élu le nouveau président avec 24 voix pour et deux votes blancs. Une élection qui était sans surprise, Laurent Linguet, professeur en génie civil était l’unique candidat. Il y avait 7collèges électoraux représentant les différents membres de la communauté universitaire pour 14 sièges. La liste de Laurent Linguet était présente sur 4 collèges et a remporté 5 sièges, c’est plus que les autres forces en présence mais loin d’assurer un vote dans un conseil d’administration composé de 28 sièges au total en comptant les personnalités extérieures. Mais cette liste arrivant en tête, il y a eu une légitimité de fait qui a amené au consensus.

Laurent Linguet souhaite une université en prise avec son environnement qui se démarque au sein de du bassin amazonien. Parmi les axes de travail mis en avant par le nouveau président, la recherche sur la biodiversité, les sciences sociales ou encore les nouvelles technologies. Une équipe qui s'inscrit dans la continuité tout en cultivant sa volonté d'aller plus loin :

"Si on veut rayonner à l'international et être attractif pour les meilleurs étudiants et tous les étudiants de Guyane, il faut que l'on soit meilleur que les autres. Ce que j'ai essayé de mettre en avant ce sont toutes nos potentialités qu'elles soient humaines, naturelles pour que l'Université de Guyane devienne l'une des meilleures universités du nord de l'Amazonie, du Vénézuela jusqu'à l'Amapa. Il ne faut pas oublier que sur le territoire de la Guyane vivent depuis plusieurs dizaines d'années, centaines d'années voire même plus d'un millier d'années des populations qui ont su s'adapter, tirer les moyens de leur existence, de leur subsistance à partir des ressources de ce pays. Des connaissances accumululées et qu'il me semble indispensable de réactiver à l'aide des connaissances nouvelles, à l'aide de nouvelles technologies et c'est sur, tout cela, que nous entendons porter le projet de l'Université de Guyane."