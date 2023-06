🏓 Le cercle pongiste de Cayenne organise le mémorial de Raymond Gaye

Dimanche 25 juin, les pongistes du club de Cayenne organisaient le mémorial de Raymond Gaye, disparu en 2018.

Tristan Dereuddre (stagiaire) •

Ce matin au cercle pongiste de Cayenne, ils étaient une trentaine de personnes réunies pour honorer la mémoire du créateur du club, Raymond Gaye. Pour Alex Tertulien, référence du tennis de table en Guyane, cette commémoration est essentielle : "On doit se souvenir de ce grand champion, de ce grand entraîneur, qui a fait beaucoup de bien à notre sport en tant que joueur. Pour moi c'est d'une logique implacable de se remémorer de tout ce qu'il a fait au sein du club, et le tennis de table en Guyane.", explique-t-il.

Très populaire dans le milieu du tennis de table, Raymond Gaye a marqué la carrière d'Alex Tertulien et de beaucoup d'autres joueurs : "C'est mon premier et seul entraîneur que j'ai eu. Je n'ai jamais ressenti la même attention ailleurs. Il a toujours fait en sorte de nous accompagner. Beaucoup de jeunes sont partis en hexagone grâce à son enseignement, et qui ont très bien performé.", confie-t-il.

Une disparition brutale en 2018

Ce bel événement, ouvert à toutes et tous, "permet de se souvenir du grand homme et du joueur fantastique qu'il était", poursuit Alex Tertulien. En 2018, Raymond Gaye disparaissait dans des circonstances brutales et dramatiques. Il avait été mortellement poignardé dans la maison familiale, alors qu'il avait repéré depuis quelques jours auparavant une effraction dans la maison.

Sa mort avait à l'époque suscité l'émoi de l'opinion publique.