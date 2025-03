Le concours Le Jeune Historien Guyanais est-il amené à disparaître ?

Le résultat de la douzième édition du concours Le Jeune Historien Guyanais sera connu le 4 juin. Un événement dont le succès ne se dément pas dans la communauté éducative, il rassemble près de deux mille participants. Pourtant, il pourrait ne plus exister dès l’année prochaine, les membres bénévoles de l’association des professeurs d’histoire et de géographie de Guyane ne sont plus en mesure de poursuivre leur activité.

Tout le monde le sait, la connaissance de l’histoire est essentielle dans la construction et l’évolution d’une société. C’est pourquoi, l’association des professeurs d’histoire et de géographie de Guyane a mené depuis plus de 12 ans cette action majeure de vulgarisation de l’histoire du territoire en associant à un concours pour la jeunesse, la parution d’un ouvrage sur une période déterminée de l’histoire de la Guyane.

Un thème portant sur la Guyane en temps de guerre

Cette année 2025, les quelque 2000 élèves du primaire, collégiens et lycéens ont travaillé sur le thème « La Guyane et la seconde guerre mondiale » Jacqueline Zonzon, professeure d’histoire à la retraite nous explique ce choix :

« Une cinquantaine d’écoles primaire, une cinquantaine de collèges, deux ou trois lycées nous donneront leurs copies, cela est un peu plus que l’année dernière. Depuis dix ans nous avons entre 1500 copies et 2200 copies et même nous sommes montés une année à 3000 élèves. Cette année ils seront au moins 2000. »

Il est important de noter que ce concours organisé par des bénévoles est unique en son genre avec la production d’un ouvrage à la clé. Cela n’existe pas, par exemple, dans ce format aux Antilles. L’édition de l’ouvrage est prise en charge par La Collectivité territoriale de Guyane et il est distribué gratuitement dans tous les collèges et lycées de Guyane :

« C’est un très beau travail de bénévolat qui correspond à 1500 voire 2000 heures de travail et pour l’instant les autres académies n’ont pas trouvé les moyens de faire cela. L’association commence à s’épuiser et ne pourra pas continuer plus longtemps dans ces conditions. Les membres ne peuvent plus assurer seuls le concours, il faudrait un secours important qui aurait dû être effectif cette année car le concours se prépare une année à l’avance avec un livre qui sort à rentrée scolaire et qui est distribué dans les établissements. Cette année il n’a pas été possible de faire cet ouvrage. Nous avons donc repris un thème précédant daté de l’époque du covid, il n’avait pas pu être réalisé complètement. »

Ce livre « La Guyane et la seconde guerre mondiale » évoque notamment la vie en Guyane, la participation des Guyanais après la Dissidence aux différents combats et le retour de la Guyane dans le giron de la République française. Il a donc été réédité en octobre et redistribué dès le mois de novembre dans tous les établissements scolaires. »

Des moyens considérables à mettre en œuvre pour la poursuite du concours

Le rectorat de Guyane a déjà été sollicité pour apporter une aide dans la réalisation du livre, du concours mais aucun moyen, jusqu’à présent, n’a été octroyé. Pour assurer le succès de cette opération, l’association dispensait des formations auprès des professeurs volontaires pour le concours afin de les aider à préparer leurs élèves (l’histoire de la Guyane n’est pas dans le cursus universitaire de tous les professeurs). Cette année, cet encadrement n’a pas pu être assuré.

Madame Zonzon assure : « Tant qu’il n’y aura pas des moyens importants mis en place cela ne pourra pas perdurer. Nous, association, ne pouvons plus effectuer ce travail. Sur la trentaine de membres, six assurent le concours dont deux sont encore en activité. »

Un appel à des correcteurs bénévoles

En attendant, l’association fait appel à des correcteurs bénévoles afin de corriger les copies d'environ 1800 candidats issus des CM1/CM2. Cette correction va se faire le mardi 15 avril au matin (8h30) à la MCMG. Dans cette lettre il est précisé : « Un corrigé très détaillé vous sera remis, avec un barème très clair : les réponses sont toujours très simples : quelques noms, dates, et ne demandent aucune formation en histoire ; pas d’éléments rédigés. Toutes les bonnes volontés que vous pourrez trouver (même non ex-enseignants) seront les bienvenues ! ».

Le petit déjeuner sera même offert !