Le lycée Jean-Marie Michotte célèbre ses 50 ans d’existence

50 ans d’existence cela se commémore. Aussi durant une semaine, la communauté entière du lycée professionnel Jean-Marie Michotte sera mobilisée à travers une série de manifestions qui démarrent ce 15 décembre avec une grande cérémonie protocolaire.

Actuellement, le lycée Jean-Marie Michotte est un lycée des métiers de la maintenance industrielle automobile. On y enseigne les métiers de la mécanique automobile, moto, de la carrosserie, de la soudure et de l’électricité. Il est fréquenté par 810 élèves dont 48 filles.

Un cinquantenaire célébré sur une semaine

Le cinquantenaire du LP Jean-Marie Michotte donne lieu à une grande rencontre avec ses partenaires socioprofessionnels, une rétrospective historique, une exposition et des animations éducatives. Tout cela va se dérouler du 15 au 21 décembre.

Une cérémonie solennelle démarre les manifestations de la célébration du cinquantenaire du lycée Jean-Marie Michotte ce 15 décembre.

Le proviseur du lycée, Vincent Martin, en fonction depuis 2019, nous dévoile le déroulé de cette soirée. « Parmi les 120 invités attendus, il y aura le président de la CTG, Gabriel Serville, ancien proviseur adjoint de ce lycée, les anciens présidents de région, des représentants de l’état, des chefs d’entreprise, le Medef, le Rectorat, des anciens, tous ceux qui ont contribué à l’évolution de ce lycée durant les 50 ans écoulés. Nous leur ferons visiter les locaux où ils assisteront à des ateliers pédagogiques pour présenter les savoirs faire des lycéens. Nous leur présenterons également nos projets tournés vers l’avenir, nos partenariats avec le monde économique et social qui participent à la croissance économique de la région. Il s’agit de montrer que ce lycée, au fil du temps, a su s’adapter aux besoins du territoire, en donnant la chance aux élèves d’aller vers l’emploi avec un bac professionnel ou de se former davantage avec un BTS et pourquoi pas, pour certains, d’aller en école d’ingénieur. Le champ des possibles est réalisable au lycée Jean-Marie Michotte.»

50 ans d’évolution

Au cours de cette soirée d’ouverture, Maurice Pindard, professeur à la retraite et neveu de Jean-Marie Michotte racontera le parcours exemplaire de cet économiste guyanais, ancien directeur de l’Orstom (Office de la recherche scientifique et technique outre-mer) devenu IRD (Institut de recherches pour le développement) en Guyane.

D’autres professeurs apporteront leurs témoignages qui permettront, ainsi de découvrir l’évolution de ce lycée professionnel mis en fonction en 1973.

Le proviseur attend beaucoup du coup de projecteur qui sera donné sur son établissement durant cette semaine :

« Nous avons plusieurs cibles, d’abord dès ce 15 décembre avec cette ouverture solennelle, la valorisation du lycée pour les partenaires professionnels notamment les chefs d’entreprise qui sont essentiels dans le dispositif. Parallèlement, nous aurons aussi une exposition de photographies au CDI sur Jean-Marie Michotte et une autre sur l’évolution du lycée depuis 1973. Toutes les classes iront les découvrir. La semaine du cinquantenaire va se terminer le 21 décembre avec un temps récréatif pour les élèves. Ces derniers ont organisé une collecte de jouets et de livres qui sera remise à l’hôpital de Cayenne. C’était un engagement de l’association La maison des lycéens. »

« Jean-Marie Michotte, un Guyanais hors du commun »

C’est en 1991, que le conseil régional alors présidé par Georges Othily a pris une délibération pour renommer le lycée professionnel République qui est, ainsi, devenu officiellement le lycée professionnel Jean-Marie Michotte.

En 1994, Juliana Choco, professeur de vie sociale et professionnelle organise un PAE (Projet d’action éducative) dénommé « Jean-Marie Michotte, un Guyanais hors du commun » avec ses élèves de 4ème section Science et techniques industrielle. Un travail remarquable et documenté qui retrace tout le parcours d’un Guyanais encore trop méconnu.

De nombreux témoignages ont été collectés et font découvrir l’action d’un homme parti à Paris étudier le droit pour finalement s’intéresser davantage à l’économie.

Ce natif de Cayenne, docteur ès sciences économiques est entré à l’Orstom en 1966, chargé de Recherches, il est promu maître de Recherches en 1973, puis directeur de Recherches en 1982. Détaché auprès du ministère de la coopération de 1976 à 1986, il a exercé comme Conseiller technique auprès du Ministère de la Recherche Scientifique de Côte d’Ivoire. Il a aussi mené des recherches au Pérou de 1971 à 1975.

Jean-Marie Michotte a été directeur de l’Orstom en Guyane en 1986. Outre ses activités scientifiques, il était membres de plusieurs conseils d’administration et consultant pour la Région. Pour ses activités dans le domaine de la formation et l’enseignement, il a été nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques le 6 mars 1990.

Il est décédé à Cayenne le 20 août 1990 à l'âge de 53 ans.