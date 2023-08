Le pass Culture : 4 ans d’application en Guyane

La Guyane était en février 2019, la région test pour une première mise en œuvre du pass Culture. Le ministre de la Culture de l’époque, Franck Riester, était venu lancer dispositif. Quatre ans après, on peut dire que le pass Culture a bien été intégré par les jeunes qui l’utilisent en priorité pour aller au cinéma, aux concerts et pour s’acheter des livres.

Catherine Lama •

Le pass Culture a été mis en place pour permettre aux jeunes d'accéder aux offres culturelles de leur région grâce à une bourse gérée à partir d'une application. Rappelons que ce pass permet aux jeunes de 18 ans d'obtenir 300€ pendant 24 mois. Deux catégories d’âge ont été ciblées : les 15-17ans et les 18-20 ans.

Entre ces deux tranches d’âge, il existe une sensible différence sur les premiers choix opérés individuellement par les jeunes guyanais.

Des choix ciblés sur une offre culturelle régionale restreinte

Les 15-17 ans utilisent leur pass à 65% d’entre eux pour aller au cinéma, pour les 18-20 ans, ils ne sont plus que 22%, ils préfèrent, eux, à 57% l’utiliser pour les concerts ou festivals.

Pour les livres, le pourcentage est sensiblement égal : 20% pour les 15-17 ans et 18% pour les 18-20 ans.

Il faut dire que ce sont les principales offres culturelles en Guyane sachant qu’il n’y a, par exemple, que 3 communes dotées de salles cinémas : Cayenne, Matoury, Kourou (uniquement pour les scolaires). Il en est de même pour les librairies peu nombreuses en Guyane (Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Kourou et Saint-Laurent).

Selon le rapport fourni pour le premier semestre 2023, le pass Culture, à titre individuel, sert pratiquement exclusivement à ce type de dépenses. Pour les 15-17 cela représente une somme de 177 730 euros, montant beaucoup plus élevé pour les 18-20 ans puisqu’il atteint 765 850 euros.

Ils sont 10 000 bénéficiaires depuis le début de l’expérimentation, dont 8000 encore actifs, 3000 pour les 15-17 ans et 5000 pour les 18-20 ans.

Collectivement cela est autre. La dotation est attribuée à 18 établissements dont quatre figurent en zones prioritaires. Les offres sont alors faites par les enseignants. On note que c’est la pratique artistique qui atteint 69%, le cinéma plafonne à 12%, le spectacle vivant à 10%, le musée à 8% et pour les conférences à 2%.

Au total pour l’année scolaire 2022/2023, 10 413 scolaires ont bénéficié du pass Culture collectif en Guyane.

À l’instar de la Guadeloupe et de la Martinique, le Ministère de la Culture a enfin ouvert un poste pour un personnel dédié au service pass Culture en Guyane.

Cela permettra sans doute une meilleure promotion de ce dispositif. Il existe, par exemple, des offres culturelles dématérialisées par le biais de plateformes de lecture ou de cinéma par exemple accessibles via des abonnements peu élevés. Et cela n'est pas du tout utilisé par les jeunes.

Le numérique constituant, pourtant, une porte d’ouverture culturelle pour tous les jeunes des communes éloignées et même du littoral pour ceux qui souhaitent diversifier leurs choix.