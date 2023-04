Les Cuisines Solidaires : Les élèves du lycée Lumina Sophie à Saint-Laurent confectionnent 100 repas pour les plus démunis

Partager :

Les Cuisines Solidaires, un projet national porté par une association : la tablée des chefs. Le but est de sensibiliser les apprentis cuisiniers à la cause des plus démunis et de préparer des repas qui seront ensuite distribués à ceux qui le souhaitent. En Guyane, le lycée Lumina Sophie de Saint-Laurent-du-Maroni à répondu à l'appel en mettant aux fourneaux des élèves en terminale du CAP production et service en restauration.

Catherine Lama •

Mousseline de patates douces, sauté de poulet et ananas pochés tel est le menu à réaliser par les élèves du lycée Lumina Sophie en Terminale PSR pour production et service en restauration. Ils se sont mis aux fourneaux pour délivrer un repas d'excellence dans le cadre d'une opération nationale "Les Cuisines Solidaires". C'est la 10e édition de cet événement annuel pour les personnes en situation d’insécurité alimentaire mené dans les centres de formation hôtelière. Cette action est portée par l'association « La tablée des chefs en France » Cuisines Solidaires : Des apprentis cuisiniers concentrés sur leur préparation de repas • ©Guyane la 1ère Ces apprentis cuisinent en temps normal pour les camarades de leur lycée. Mais ce jour là, les repas doivent être distribués aux plus démunis. Les apprentis bénéficient de l’aide d’Adam Coulibaly, un chef restaurateur de Saint-Laurent qui apporte sa touche, ses connaissances et surtout l'essence de ce métier difficile.

Une fois les plats terminés et mis en barquette, ils ont été emportés au Centre communal d'action sociale de la commune où se trouvaient les bénéficiaires. Certains de ces bénéficiaires se sont fait discrets mais tous sont heureux d'apprendre que ce sont des jeunes lycéens qui ont participé à la préparation de leurs repas. Ceux qui sont venus en famille ont le droit de repartir avec plusieurs barquettes, une aide précieuse grandement appréciée. Une action solidaire jugée essentielle pour beaucoup de personnes et qu' il faudrait pouvoir multiplier à Saint-Laurent selon le personnel du Centre communal d'action sociale.

