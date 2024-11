Les Guyanais privilégient encore les paiements en espèces selon l’IEDOM

Une publication du 22 novembre de l’Institut d’émission des départements Outre-Mer sur les habitudes des moyens de paiement en Guyane montre que 54,7% des achats des Guyanais sont effectués en espèces.

C’était déjà le constat en 2023, une étude faisait ressortir que le paiement en espèce était privilégié en Guyane. Une préférence qui s’expliquait par au moins trois facteurs :

La fragilité économique de la population et sa faible bancarisation

Une économie informelle développée

Un positionnement géographique qui favorise la fuite des espèces à l’étranger

La note de 2024 de l’IEDOM précise « le paiement en espèces est privilégié pour plus de la moitié des transactions en point de vente et de personne à personne. L’avantage principal mis en avant est que ce mode de paiement est accepté dans de nombreuses circonstances. »

Il faut souligner que dans l’Ouest guyanais l’utilisation des espèces et plus marquée qu’ailleurs alors même que l’accès aux distributeurs automatiques de billets est souvent problématique.

En effet, rapporte cette note, le pourcentage des paiements par carte bancaire est de 33,5% contre 54,7% pour les paiements par espèces. En France hexagonale, ce taux est de 50%. Les Antillais quant à eux effectuent leurs achats à 47,6% en espèces et à 45,9% avec une carte bancaire.

Par contre c’est en Guyane que le paiement par téléphone mobile 8,6% rencontre le plus succès (2,9% aux Antilles et 4% en hexagone) et ce en raison de la jeunesse de la population.