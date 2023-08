Lutte contre l'orpaillage illégal et la pêche illicite : bilan du premier semestre 2023

Juillet 2023, la Préfecture de Guyane établit le bilan semestriel de la sécurité en Guyane. En ce qui concerne la lutte contre l'orpaillage illégal et contre la pêche illégale, les actions semblent s'être renforcées.

Ludmïa Lewis •

Tous les jours, 300 militaires sont déployés pour lutter contre l'orpaillage illégal en Guyane. Entre janvier et juillet 2023, 516 patrouilles ont été effectuées en forêt équatoriale dans ce cadre-là.

22 kg de mercure et plus de 34 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis, tandis que 2 501 carbets de garimpeiros ont été détruits par les Forces Armées et les gendarmes de Guyane.

Plus d'interpellations et moins d'extractions illégales d'or

Les gardes à vues d'individus impliqués dans ce trafic ont augmenté de 138 %. Passant de 57 en 2022 pour la même période, à 136 cette année. Ils sont aussi plus nombreux à avoir été écroué : 64 au premier semestre 2023 contre 30 au premier semestre 2022.

Selon la Préfecture de Guyane, il y a pourtant moins de garimpeiros sur le territoire qu'auparavant. On en compte 6 450 pour ce semestre, soit 21% de moins qu'en 2022, ils étaient 8 200. L'extraction illégale d'or aurait aussi baissé : 7,2 tonnes en 2023 contre 10,5 l'année dernière.

Enfin, le préjudice financier total aurait augmenté de 43%.

Le péjudice financier total pour l'orpaillage illégal • ©Préfecture de Guyane

Pêche illicite : les saisies en hausse

Dans la lutte contre la pêche illégale, les actions de saisie sont en hausse. Les forces armées et les gendarmes de Guyane ont saisi, au premier semestre 2023 : 92 km de filets (80 km en 2022), 121 tonnes de poissons (80 tonnes en 2022) et 797 kg de vessies natatoires (371 kg en 2022).

Cependant, les infractions constatées sont, pour l'instant, en baisse de 18 %. Elles ont été relevées sur 114 navires depuis janvier.