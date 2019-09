Le lycée agricole de Matiti à la pointe du numérique

On a plus les problème qu'on avait l'an dernier où pendant le week-end le wifi était coupé où il n'y avait rien, il fallait tout réactivé, attendre l'informaticien. Pour la pédagogie c'est vraiment un plus.

Internet : le haut débit améliore le travail au lycée Matiti

Le lycée agricole de Matiti et ses quelques 300 élèves à l’ère du numérique. Comme la plupart des établissements scolaires de Guyane, le lycée Matiti ne disposait pas d'internet haut débit . Grace à une parabole, le lycée se dote désormais d'un accès au numérique de meilleure qualité et c'est un vrai plus pour le réseau internet du lycéeDans la salle de documentation, les élèves ont maintenant la capacité de faire toutes les recherches qi leur sont nécessaires rapidement.De nombreux élèves du lycée agricole sont internes dans l’établissement. Le haut débit sert désormais tous les jours et à toute heure ce dont se félicite la proviseure Josiane Sarant :L’ investissement de ce déploiement internet haut débit a coûté plus de 4 millions d'euros à la CTG.33 établissements scolaires sont concernés par ce déploiement.