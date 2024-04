Meurtre d’Hélène Tarcy-Cétout : deux marches pour dire « Stop à la violence » à Cayenne et à Saint-Laurent

La marche des professionnels de santé à Cayenne le 15 avril pour dire non, une fois de plus, à la violence

A l’initiative du corps médical guyanais, deux marches ont été organisées ce lundi 15 avril à Cayenne et Saint -du-Laurent. Elles ont débuté à 9h et réunissent des centaines de personnes. Le mot d’ordre : non à la violence, notamment à l’égard des professionnels de santé.

Ils sont pharmaciens, médecins, infirmiers, mais aussi acteurs politiques, associatifs ou encore de la société civile, ce lundi matin, près de 200 personnes ont pris le départ à 9h devant la caserne des pompiers de Cayenne en direction de la préfecture. Une mobilisation suite au meurtre la semaine dernière d’Hélène Tarcy-Cétout à quelques encablures de l’officine au sein de laquelle elle travaillait en tant que pharmacienne. Vêtus de noir ou de blanc, les participants ont marché « dignement », comme le souhaitait la famille de la victime, en direction de la préfecture via l’avenue du Général de Gaulle et ont respecté sur place une minute de silence. Tout au long du cortège, ouvert par la sirène des pompiers, l’émotion était palpable. La marche des professionnels de santé à Cayenne le 15 avril pour dire non, une fois de plus, à la violence • ©Alexandra Silbert À Saint-Laurent, les professionnels de santé et la population disent non à la violence Dans la capitale de l'ouest, la population a été profondément choquée par la mort tragique de la pharmacienne Hélène Tarcy-Cetout, poignardée le lundi 8 avril par un sans-abri. Elle avait réagi le jour même du drame en se rassemblant devant le centre commercial. Le lendemain, une grande mobilisation avait également eu lieu devant la sous-préfecture pour réclamer des moyens conséquents pour rétablir l'ordre dans la ville. Ce matin 200 personnes, médecins, pharmaciens et citoyens se sont réunis pour marcher en sa mémoire. Une marche à Saint-Laurent pour dire à la violence suite au meurtre de la pharmacienneHélène Tarcy-Cétout • ©Eric Léon La docteure Moubitang Magalie défile ce matin et exprime son indignation : A Saint-Laurent les professionnels de santé disent non et encore à la violence ce 15 avril • ©Eric Léon Le cortège arrivé devant le bâtiment de la sous-préfecture, les participants à cette marche silencieuse prennent la parole pour témoigner de leur solidarité et surtout de leur refus d'une violence qui s'exacerbe de semaine en semance dans la ville. Près de 450 personnes sont réunies à l'entrée de la sous-préfecture à Saint-Laurent ce 15 avril • ©Eric Léon

