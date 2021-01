Mis en demeure de partir sous quinze jours, les migrants installés à la Pointe Buzaré à Cayenne ne savent pas où aller

Ils ont quinze jours pour quitter la pointe Buzaré, où ils vivent depuis plusieurs mois, sous des tentes.

Ces demandeurs d’asile cubains ont appris la nouvelle jeudi. Guia Pablo était coiffeur et cuistot à Cuba. Il est découragé :

On pensait que l'on nous aiderait ici mais on nous traite comme des moins que rien . Parmi nous il y a des médecins, des universitaires, des enseignants, des coiffeurs, des femmes enceintes, des anciens, cas de covid aussi, nous expulser comme ça , je ne comprends car on va tous se retrouver à la rue.