Nouvelle mobilisation des greffiers de Guyane : ils dénoncent toujours "l'injustice dans la Justice"

Ils n'ont pas obtenu gain de cause pour l'instant. Les greffiers de Guyane ont répondu au nouvel appel à mobilisation national. Depuis juin 2023, plusieurs manifestations se sont tenues.

"On doit être à la cinquième mobilisation, dont quatre en juillet", nous explique Louis Morel, greffier au Tribunal Judiciaire de Cayenne. Il ajoute : "L'UNSA Services judiciaires (majoritaire), a fait un nouvel appel à grève parce que les négociations qui sont en cours actuellement ne sont pas à la hauteur de nos revendications".

Au cœur de la mobilisation : un projet de revalorisation salariale présenté par le Ministère de la Justice au premier semestre 2023. Celui-ci comprend notamment de nouvelles grilles indiciaires. Elles permettraient l'augmentation de leurs salaires, mais réduiraient l’ancienneté des fonctionnaires.

Louis Morel fait le point sur l'avancée des négociations :

Ce qui a été proposé, c'est : pour 1/3 des greffiers - au niveau indiciaire, donc au niveau de notre salaire - on nous propose à peu près 50 euros bruts par mois et pour 2/3, entre 70 et je crois 120 euros bruts par mois. On nous propose une catégorie A, mais pas pour tout le monde... Enfin voilà, ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on espérait. On veut la catégorie A pour l'intégralité du greffe et on redemande des salaires à la hauteur des responsabilités, mais aussi des conditions de travail acceptables.