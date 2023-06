Opération prévention : des contraventions converties en casques homologués à Saint-Laurent du Maroni

Dans le cadre d'une opération de prévention routière, près d’une trentaine de conducteurs de deux-roues, ayant précédemment reçu une contravention pour non port du casque, ont bénéficié d'un casque homologué gratuit après avoir participé à des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière.

Opération de prévention routière sous le nom “Un casque, une vie”. • ©Eric Léon

La gendarmerie de Saint-Laurent du Maroni a organisé le dimanche 11 juin, une opération de prévention routière sous le nom “Un casque, une vie”. Cette initiative, rendue possible grâce au plan départemental d’action et de sécurité routière, a offert une alternative aux conducteurs sanctionnés pour le non-port de casque : soit payer une contravention, soit participer à des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière.

De 16 à 48 ans, 29 contrevenants ont choisi de passer leur journée à approfondir leurs connaissances des règles de conduite et de la sécurité routière, en échange d'un casque homologué gratuit à la fin de la journée. Parmi eux, Abiola, qui partage son expérience traumatisante : “Je me suis fait percuter par une voiture dans un rond-point. Je ne portais pas de casque et j’étais gravement touché par un coup à la tête et hospitalisé plusieurs semaines. Je réalise maintenant l’intérêt de porter le casque.”

Des ateliers

Trois ateliers ont été mis en place par différents intervenants : un moniteur auto-école rappelant les règles de conduite, un assureur sensibilisant sur la conduite addictive et l’assurance des deux-roues et un dernier atelier sur la réglementation routière où les participants ont visionné des situations de risques.

Orlando, le plus âgé du groupe, a ajouté : “Participer une demi-journée d’atelier de sécurité routière pour repartir avec un casque, un gilet et une casquette sans payer de contravention, c'est tout bénéfique sur tous les points pour moi."

À la fin de cette journée de sensibilisation, chaque contrevenant, sourire aux lèvres, s’est vu remettre un casque homologué et l’annulation de leur contravention. La brigade motorisée de la gendarmerie de Saint-Laurent se réjouit de la réussite de l’opération qu’elle compte renouveler chaque année. Elle note une baisse des contraventions liées au non-port du casque par rapport à l'année précédente, avec 179 contraventions émises depuis le début de l’année.