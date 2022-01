16 ans après le meurtre jamais élucidé de Camila, l'enquête relancée ?

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne va examiner ce mardi une demande du parquet général : la réouverture de l’enquête sur le meurtre d’une jeune femme: Camila Marques Pereira tuée il y a maintenant 16 ans.

Cette demande de réouverture de l’enquête fait suite à l’arrestation de Sylvain Kereneur dans une autre affaire plus récente. Le corps de Karina Gama de Souza avait été découvert sur les berges de Cacao en mai 2020. Sylvain Kereneur a reconnu les faits pour le meurtre de Karina mais nie toute implication dans l'affaire Camila de 2006.

L’enquête sur le meurtre de Camila Marques Pereira va-t-elle être relancée 16 ans après les faits ?

Sylvain Kereneur a été mis en examen pour meurtre sur concubine et écroué en Juin 2021 dans l’affaire Karina. Son implication dans le meurtre de Karina Antunes Gama De Souza relance une autre affaire de meurtre. Un crime jamais élucidé. Camila Marques Pereira, 19 ans. La jeune femme a été tuée en 2006. Son cadavre avait été découvert calciné dans une décharge sauvage de Matoury.

Sylvain Kereneur avait été soupçonné en 2010 dans cette affaire et incarcéré durant 4 mois.

Un arrêt du 22 septembre 2015 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne avait mis fin aux poursuites à l’encontre de Sylvain Kereneur. L’affaire n’a jamais été résolue

La décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel sur la réouverture de l’enquête sur le meurtre de Camila Marques Pereira est attendue depuis plusieurs mois. Une éventuelle nouvelle poursuite judiciaire pour Sylvian Kereneur après son incarcération et sa mise en examen pour le meurtre de Karina Antunes Gama De Souza en mai 2020 ?

Ce mardi matin, les 3 magistrats de la chambre de l’instruction entendront les arguments des parties dans cette affaire.

Les 2 avocats représentant Sylvain Kereneur, Boris Chong Sit et Archibald Celeyron ont expliqué sur quoi vont se baser leurs plaidoiries

Boris Chong Sit ne voit pas dans l'affaire Camila de charges nouvelles

Pour qu’il y ait réouverture d’une affaire, il faut une charge nouvelle, un élément nouveau. Le décès par homicide de madame Karina Gama de Souza n’apporte rien comme élément nouveau dans l’affaire du meurtre dont a été victime Camila Marques Pereira. Il n’y a pas un témoin qui s’est dit, finalement je me souviens qu’il s’est passé tel ou tel évènement. Alors qu’il est exact que Karina était la compagne de monsieur Kereneur, il n’y avait aucun lien social et encore moins affectif entre monsieur Kereneur et Camila Marques Pereira.

Boris Chong-Sit, avocat de Sylvain Kereneur