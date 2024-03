Arrestation d'un adolescent pour vols à main armée à Saint-Laurent-du-Maroni

À Saint-Laurent-du-Maroni, un jeune entre 17 et 18 ans a été arrêté pour sa participation à plusieurs vols à main armée. Déjà incarcéré pour d'autres délits, il sera bientôt jugé.

Gendarmerie de Saint-Laurent-Du-Maroni • ©Eric LEON

Le chef d'escadron de la compagnie de gendarmerie Stéphane Babel, a annoncé l'arrestation d'un adolescent impliqué dans une série de vols à main armée à Saint-Laurent-du-Maroni. Ces crimes, commis récemment, ont eu lieu sur la voie publique et ont été résolus grâce à une enquête approfondie de la Brigade des Recherches de Saint-Laurent-du-Maroni. L'adolescent, déjà détenu pour d'autres faits similaires, fait face à de nouvelles accusations pour trois vols à main armée et un vol avec violences.

Le chef d'escadron Stéphane Babel Commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Laurent-Du-Maroni • ©Eric LEON

La gendarmerie continue d'enquêter sur d'autres affaires potentielles et de mener des opérations de prévention et de dissuasion. Les récentes interventions ont permis de saisir des armes illégales et de la drogue, contribuant ainsi à la sécurité publique. Malgré l'incertitude sur l'origine de ces armes, les forces de l'ordre remarquent que tant les résidents que les personnes de l'extérieur peuvent être impliqués dans leur détention illégale.

Face à une récente hausse des agressions et vols, la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni intensifie ses efforts pour maintenir l'ordre et rassurer la population. Des initiatives pour encourager la participation citoyenne à la sécurité publique sont à l'étude. La demande de renforts par la maire de la ville reflète le besoin de soutien dans la lutte contre la criminalité, bien que la réponse à cette demande reste incertaine.