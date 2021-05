Covid-19 : un confinement à la carte pour toute la Guyane jusqu'à la fin du mois de mai

Catherine Lama •

Depuis hier des documents non officiels circulaient sur les réseaux annonçant un reconfinement de la Guyane pour les 15 jours à venir. Une décision envisagée pour apporter une réponse à la forte recrudescence épidémique, l'augmentation des hospitalisations, et un taux d'incidence atteignant, notamment, 400 pour 100 000 habitants pour l'île de Cayenne.

Une situation qui a nécessité le renfort externe d'une équipe médicale composée de 35 militaires afin d'armer des lits de réanimation supplémentaires.

Un débat long et tendu

Fin du suspense! La cellule de crise interministérielle a tenu réunion cet après-midi. Il y a eu d'âpres et longs échanges avec les membres. L'association des maires est montée au créneau sur la question de l'opportunité de fermer ou pas les établissements scolaires alors que tout serait confiné. La présidente de la Chambre de commerce, Karine Sinaï Bossou est intervenue pour rappeler la situation très tendue des commerçants certains étant encore sinistrés. Elle a demandé un examen particulier de leur situation.

COVID19 | En direct depuis la #CelluleInterministérielleDeCrise des échanges intéressants et passionnés à la hauteur des enjeux du territoire.



L'attente est forte pour maintenir la dynamique économique de la Guyane tout en préservant la santé de tous. pic.twitter.com/CPLqwJluGx — Préfet de la région Guyane (@Prefet973) May 12, 2021



Un confinement davantage ciblé sur l'ensemble du territoire

Le sous-préfet, Daniel Fermon, a donc fait ses annonces en début de soirée.

Les mesures sont prises pour réduire les contacts sociaux et éviter les tensions hospitalières, et l'on met fin au régime d'exception mis en place pour la Guyane pour certains secteurs. L'exercice professionnel est maintenu et les écoles restent ouvertes.

Le territoire dans son intégralité est confiné durant 15 jours et les principales mesures suivantes sont appliquées dès ce 14 mai :

couvre-feu en semaine de 19h à 5h

couvre-feu le week-end du samedi 19h au lundi 5h

les établissements scolaires demeurent ouverts

les administrations fonctionnent

les commerces essentiels fonctionnent

la continuité professionnelle est assurée

Les établissements sportifs ferment, les associations sportives arrêtent leurs activités ainsi que les établissements de restauration durant cette période.

On retiendra les chiffres covid du jour :

21 106 cas cumulés le 12 mai

59 patients en hospitalisation conventionnelle

24 patients en réanimation

108 décès (+2) en milieu hospitalier

Taux d'incidence consolidé 321 pour 100 000 habitants - plus de 400 à Cayenne.