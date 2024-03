L'union fait la scène : le projet audacieux d'élèves guyanais et charentais

Le Collège Albert Londres de Saint-Laurent-Du-Maroni et un établissement partenaire à La Tremblade en Charente-Maritime engagent leurs élèves dans un projet d'échange ambitieux. Baptisé "Orphée en Guyane", ce programme fusionne musique, gymnastique, théâtre et danse pour enrichir l'expérience éducative des adolescents.

Les élèves musiciens du Collège Albert Londres ont offert aujourd'hui un spectacle à quatre écoles primaires de la ville de Saint-Laurent-Du-Maroni. • ©Eric LEON

Au sein de l'écosystème éducatif du Collège Albert Londres en Guyane, une initiative pédagogique singulière voit le jour, visant à tisser des liens culturels avec la commune de La Tremblade, située en face de l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Ce projet, intitulé "Orphée en Guyane", se présente comme une plateforme d'échanges artistiques et sportifs, engageant des élèves de quatrième et de troisième dans une aventure créative interdisciplinaire.

La genèse de "Orphée en Guyane" réside dans la volonté d'explorer le récit mythologique d'Orphée à travers une variété de médiums artistiques, incluant le théâtre, la musique, la danse et la gymnastique. Le spectacle, d'une durée d'une heure, est le fruit d'une collaboration étroite entre les élèves guyanais, spécialisés soit dans les disciplines musicales, soit dans les activités gymniques. Cette représentation prévue le 13 mars en Guyane précède un périple en France métropolitaine, enrichi de visites culturelles à Paris et d'un séjour à La Tremblade axé sur le partage d'expériences et les répétitions conjointes.

Des notes et des sauts : les élèves guyanais vont réiventer Orphée aux charentais • ©Eric LEON

Dans le cadre de leur préparation, les élèves musiciens du Collège Albert Londres ont offert ce lundi 4 mars, un spectacle à quatre écoles primaires de la ville de Saint-Laurent-Du-Maroni. Cette initiative, qui s'inscrit dans le prolongement du projet "Orphée en Guyane", a permis de partager leur talent et leur passion pour la musique avec un jeune public, renforçant ainsi le lien entre l'éducation musicale et la communauté locale.

Le financement de ce projet d'envergure repose sur une campagne de mobilisation des fonds variés, englobant des ventes de gâteaux, des prestations musicales et une initiative de crowdfunding, dans le but de rassembler les 80 000 euros nécessaires. Cette démarche est soutenue par l'anticipation de subventions, renforçant ainsi l'assise financière de l'échange.

Ce lundi 4 mars, les élèves ont animé Saint-Laurent-Du-Maroni avec un concert itinérant dans quatre écoles locales. • ©Eric LEON

Au-delà de sa dimension artistique et sportive, ce programme d'échange incarne une véritable immersion dans le patrimoine culturel, offrant aux élèves guyanais des opportunités d'exploration et de découverte inédites. Les interactions prévues avec les élèves de La Tremblade sont conçues pour stimuler le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle, enrichissant ainsi le parcours éducatif des participants.

Porté par une équipe dédiée d'enseignants et d'accompagnateurs, parmi lesquels figure Sylvie Delphrase, enseignante en éducation physique et sportive et Anne Verger professeur de musique au Collège Albert Londres, le projet "Orphée en Guyane" s'inscrit comme une initiative phare, illustrant l'impact positif des échanges culturels sur le développement personnel et collectif des jeunes.