🧧 Quels sont les rituels du Nouvel an chinois, fêté ce samedi 10 février ?

Chaque année, la communauté chinoise célÚbre le passage à une nouvelle année lunaire. Cette célébration a lieu entre le 21 janvier et le 19 février. Cette année est placée sous le signe du Dragon de bois.

Une nouvelle annĂ©e lunaire commence pour la communautĂ© chinoise. CĂ©lĂ©brĂ© un peu partout dans le monde, le Nouvel an chinois dĂ©bute Ă la deuxiĂšme nouvelle lune aprĂšs le solstice d'hiver, soit le jour le plus court de l'annĂ©e. Cette cĂ©lĂ©bration dure une quinzaine de jours et se termine par la fĂȘte des Lanternes.

Chaque année chinoise est représentée par l'un des douze animaux suivants :

Les douze animaux du zodiaque chinois sont le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chĂšvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. ‱ ©wikimedia commons

Chaque animal a une signification particuliÚre. Le signe du dragon est particuliÚrement populaire, symbole de réussite et de renouveau.

Le signe du Dragon marque l'excellence, la réussite, la sécurité, en particulier pour les magasins. Cela explique pourquoi nous pouvons voir la danse du dragon à l'entrée des commerces, avec les pétards en amont. Alain Sainte-Luce, président du CCAS de Macouria

De nombreux rituels

Ces cĂ©lĂ©brations sont marquĂ©es par de nombreux rituels. De nombreux dĂ©filĂ©s ont lieu partout dans le monde. Ils rassemblent plusieurs symboles, comme les feux d'artifice, les pĂ©tards ou les troupes de danse du lion. Mais pour de nombreux Chinois, cette fĂȘte est une affaire familiale et se cĂ©lĂšbre entre proches.

Les rituels, c'est d'abord le passage du Dragon pour apporter la clé d'ouverture de ce Nouvel an. Mais cela passe aussi par des mets spécifiques, notamment le canard, particuliÚrement mis en évidence. Alain Sainte-Luce

En Guyane, le Centre communal d’action sociale de Macouria a organisĂ© son traditionnel banquet des aĂźnĂ©s ce samedi 10 fĂ©vrier, aux couleurs du Nouvel an chinois. En revanche, l’association FA KIAO a annulĂ© les cĂ©lĂ©brations qui devaient avoir lieu le 9 fĂ©vrier, en mĂ©moire des trois membres de la famille Ho-Wen-Tsai, assassinĂ©s Ă Cayenne le 20 janvier.