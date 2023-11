[REPÈRES] Quels sont les organismes d'Etat en charge du logement social en Guyane ?

Depuis 2016, l'Etat a mis en place une Opération d'intérêt national (OIN) pour accélérer la construction de logements sociaux en Guyane. Pourtant chaque année, seuls 1500 logements sont construits pour 4500 nécessaires. On vous explique.

Emma Chevaillier •

La présidente de l’Union sociale pour l’habitat, Emmanuelle Cosse, est présente en ce moment en Guyane. L’occasion de rappeler les difficultés que connaît le territoire pour construire des logements sociaux. Il faudrait en construire 4500 par an. La réalité est différente : pour l’instant seuls 1500 logements sont construits par an. Depuis 2016, l’Etat a pourtant mis en place une Opération d’intérêt national (OIN) sur la Guyane pour accélérer la construction de logements.

Qu’est que l'Opération d'intérêt national ?

La Guyane connaît un fort accroissement démographique. La population augmente de 2.4% par an. Face à ce défi, une OIN - Opération d’intérêt national - a été instaurée par décret le 14 décembre 2016. Elle permet de changer de stratégie en matière de développement urbain. L’objectif est d’accélérer la construction de logements et d’équipements pour rattraper le retard de la Guyane. Et ce sont les établissements publics fonciers et d’aménagement – dits EPFA - qui sont en charge de la mise en œuvre des projets.

Qu'est-ce que les EPFA ?

Ce sont des établissements qui ont plusieurs missions sur le territoire. D’abord concevoir des projets d’aménagement, acquérir les terrains et négocier la constructibilité des terrains et les commercialiser auprès des promoteurs.

Les établissements publics fonciers et d’aménagement comprennent six membres de l’Etat, trois membres de la CTG et trois représentants désignés par l’assemblée des présidents des établissements publics de coopération.

Malgré cela, un manque de logements sociaux

Il faudrait 3000 logements sociaux de plus en construction chaque année. Selon le député Jean-Victor Castor, le fait que l’Etat possède 95% du foncier pose problème.

Ce sont quasiment les seuls à pouvoir mettre à disposition du foncier, c’est une difficulté. Nous avons déposé un amendement pour que la Guyane ne fasse pas partie de la ZAN (Zone Artificialisation Nette) qui n’est pas passé. C’est aberration en Guyane. On créé les dispositions réglementaires qui rendent plus difficile la mise à disposition du foncier. Jean-Victor Castor, député de la première circonscription de Guyane

On compte 20 310 logements sociaux en Guyane en 2022.

À lire aussi : Constituer un parc de 30 000 logements en Guyane d’ici 2030.