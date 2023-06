Le SNUIPP FSU à la rencontre de ses adhérents et sympathisants à Saint-Laurent

Une délégation du SNUIPP FSU de Cayenne est à Saint-Laurent pour deux jours. Les membres de ce syndicat des enseignants du 1er degré sont allés à la rencontre de leurs collègues afin d’écouter et recueillir leurs doléances concernant différentes problématiques comme la gestion de leur carrière, leur rémunération ou encore l’insécurité grandissante dans ce secteur de la Guyane.

M.Nourry •

Ecouter et recueillir les doléances, des tâches qui font aussi partie du rôle du syndicaliste et que prend très à cœur cette délégation du SNUIPP FSU présente à Saint-Laurent depuis ce lundi 12 juin 2023.

Ce n’est pas la première fois que ce genre de déplacement dans l’Ouest a lieu mais cette fois-ci, la visite intervient dans un contexte où le personnel pédagogique est régulièrement confronté, c’était encore le cas récemment, à des actes de violences aux abords des établissements.

Le SNUIPP FSU a organisé des entretiens individualisés pour écouter et recueillir les doléances de leurs collègues de l'Ouest, fortement touchés par la problématique de l'insécurité en ce moment • ©D.R



Entretiens individuels et réunion grand format

Pour pouvoir recueillir la parole des enseignants, la délégation a choisi de diviser cette visite dans l’Ouest en plusieurs temps forts.

Il y a eu d’abord des entretiens individualisés le lundi au sein du local du syndicat. Un moment où chacun a pu se confier sur ses problématiques en rapport avec la gestion de leur carrière, leur rémunération, les divers problèmes avec l’administration mais ce qui est surtout revenu au cours des entretiens c’est surtout l’insécurité grandissante dans ce secteur.

L’insécurité dans les écoles c’est le sujet le plus brûlant en ce moment. Le second degré est particulièrement concerné, c’est-à-dire les collèges et lycées et cela à un fort impact sur nos collègues, leurs élèves et leurs parents » Nadia Zehou, co-secrétaire départementale du SNUIPP FSU de Guyane.

Nadia Zehou, co-secrétaire départementale du SNUIPP FSU de Guyane, avec un collègue enseignant de Saint-Laurent • ©D.R

L’objectif était donc de connaitre la situation des uns et des autres et de rassurer : « Même si nous nous n’avons pas de solutions à leur apporter directement, nous sommes le relais avec le rectorat pour les représenter, porter leurs voix, expliquer et demander au représentant de l’académie et à son équipe de leur donner ce dont ils ont besoin pour que leurs conditions de travail soient meilleures et que la scolarisation des enfants de l’Ouest se passe au mieux et dans un climat serein pour bien apprendre ».

L’autre temps fort de ce passage dans la capitale de l’Ouest Guyanais c’était ce mardi 13 juin avec dans la matinée, une tournée dans les écoles pour aller à la rencontre des professeurs dans leurs classes. Au cours de ce circuit, la délégation a pu se rendre compte, sur le terrain, des difficultés effectives liées à l’insécurité ainsi qu’à l’état du bâti scolaire.

La matinée s’est achevée par une rencontre collective organisée dans un hôtel de la commune. 25 adhérents et sympathisants du SNUIPP FSU Guyane ont participé la session d’échanges axée notamment sur les dysfonctionnements rencontrés par les enseignants sur place.

25 adhérents et sympathisants du SNUIPP FSU Guyane ont participé cette session d’échanges • ©D.R