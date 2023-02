C'est une décision unanime, prise après trois ans de "lutte". Le conseil d'administration du Centre Communal d'Action Social a voté la fermeture du Foyer d'Hébergement des Jeunes de l'Ouest en Formation à Cayenne, a annoncé la mairie de Saint-Laurent du Maroni ce 17 février 2023. En cause : l'état de vétusté avancé de l'ensemble des bâtiments.

Ludmïa Lewis •

La mairie de Saint-Laurent du Maroni a annoncé, ce vendredi 17 février, la fermeture prochaine du Foyer d'Hébergement des Jeunes de l'Ouest en Formation à Cayenne (FHEJOC). La décision a été prise le 15 février dernier et votée à l'unanimité par le conseil d'administration du Centre Communal d'Action Social. Les raisons évoquées concernent principalement l'état des bâtiments du FHEJOC.

Des travaux trop onéreux

En effet, la municipalité indique que l'état de vétusté avancé de l'ensemble des bâtiments - qui a été constaté par un huissier en 2022 - met en danger les résidents et les professionnels de la structure. Elle ajoute : "le premier bâtiment a dû être fermé et le second se trouve dans un état d'insalubrité de nature à mettre en péril les occupants."



Une négociation de rachat était en cours pour la somme de 1 800 000 euros néanmoins, 1 600 000 euros de travaux étaient à réaliser afin de retrouver un bâtiment adapté et sécure. Compte tenu de ce montant et de l'état général des bâtiments, le conseil d'administration s'est vu contraint de ne pas pouvoir engager cette dépense. Extrait du communiqué de la mairie de Saint-Laurent du Maroni

Que vont devenir les professionnels et les résidents ?

"Nous avons trouvé des solutions pour tous, ainsi que pour les professionnels titulaires", affirme la municipalité dans son courrier. Et de conclure : "Nous tenons à nouveau à rassurer la population sur le fait qu'aucun jeune ne sera laissé pour compte et qu'il n'y aura pas de licenciement au sein du personnel. La fermeture du FHEJOC est prévue pour le 31 juillet 2023, ce qui laisse le temps à chacun de prendre ses dispositions."



Le CCAS tentait de trouver une solution depuis trois ans afin d'éviter la fermeture des locaux.