Le fleuve Maroni toujours perméable et très fréquenté malgré la fermeture de la frontière entre la Guyane et le Suriname

Les rotations son incessantes de part et d’autre du fleuve même si le trafic a beaucoup diminué depuis l’épidémie. Les frontières sont fermées jusqu’à nouvel ordre : pourtant les va-et-vient des pirogues n’ont jamais vraiment cessé.

C'est fermé de tous les côtés, à Saint-Laurent et à Albina. Mais des gens ont besoin d'acheter des trucs en face, tu les amènes. En face, il y a des contrôles mais quand la police t'attrape, elle prend le moteur. Mais ici, on te demande des papiers et tout le monde a des papiers et ça va!

Jeyjey, piroguier