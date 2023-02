VIDÉO. Saint-Laurent du Maroni : la défaillance de la signalisation routière

Des panneaux illisibles ou encore des marquages au sol effacés... c'est l'état actuel de la signalisation routière à Saint-Laurent du Maroni. Elle se dégrade au point d'être dangereuse, par endroit, pour les usagers de la route. La capitale de l'Ouest est pourtant un centre d'examen du permis de conduire. La situation suscite l'inquiétude des auto-écoles.

Robert de Neef est gérant d'une auto-école. Il constate régulièrement les défauts de signalisation : des panneaux absents, vétustes ou déformés, mais aussi des indications erronées et des lignes, au sol, mal placées. Face au danger, les gérants d'auto-école ont rédigé un rapport sur la signalisation routière pour Saint-Laurent du Maroni, qu'ils ont adressé à la mairie en juin 2022.

La commune de Saint-Laurent est une ville d'examen, un centre d'examen répertorié en métropole parmi tous les centres d'examen de France. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de choses, pour que les inspecteurs puissent évaluer les candidats... et il faut aussi qu'il y ait un minimum d'anomalie pour éviter les confusions et les problèmes.