Pêche illicite, orpaillage illégal... le bilan 2022 des Forces Armées en Guyane

Plus de 2 000 miliaires sont déployés par les Forces Armées en Guyane, dans le cadre des opérations TITAN, HARPIE et POLPECHE. L'armée nationale a relayé, le 5 mars 2023, le bilan des travaux réalisés au cours de l'année 2022.

Ludmïa Lewis •

L'armée française a diffusé, le 4 mars dernier, le bilan 2022 des Forces Armées en Guyane. Sur le territoire, elles sont engagées dans trois missions principales : la police des pêches (POLPÊCHE), l'opération TITAN et l'opération HARPIE. Selon le Ministère des Armées, les FAG sont composées de 2 100 militaires provenant de l'armée de Terre, de la Marine Nationale et de l'armée de l'Air.

350 militaires déployés pour sécuriser le CSG

Dans le cadre de la mission TITAN, qui consiste à la sécurisation du centre spatial guyanais, environ 350 militaires ont été déployés en 2022 pour six lancements (contre sept en 2021 et 2020). Les jours de déploiement ont atteint le nombre de 25. Cette opération mobilise la marine, l'armée de terre et celle de l'air. Elle a notamment été déployée en septembre 2022 pour le 258ème lancement d'Ariane 5.

Près de 200 tonnes de poissons rejetées à l'eau

Pour l'opération "POLPÊCHE", visant à lutter contre la pêche illicite, les Forces Armées ont réalisé 12 contrôles de pêcheurs hauturiers pratiquant de manière non déclarée et non réglementée. Il y a eu 129 opérations de visite, mais aussi 163 km de filets saisis et 192 540 kg de poissons rejetés à la mer. Les militaires ont passé 324 jours en mer, dont 155 consacrés à la lutte contre la pêche illicite.

A titre de comparaison, en 2021, huit contrôles de pêcheurs hauturiers ont été réalisés, 99 opérations de visite se sont tenues, 174 km de filets ont été saisis et 153 000 kg de poissons ont été rejetés à l'eau. Les miliaires ont passé 335 jours en mer, dont 174 jours de lutte contre la pêche illicite.

HARPIE : 35,8 millions d'euros d'avoirs criminels saisis

Enfin, les chiffres de l'opération HARPIE, celle de la lutte contre l'orpaillage illégal. Au total, 35,8 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis par les Forces Armées en Guyane au cours de l'année 2022. En détails, l'armée a saisi et détruit : 6 236 carbets, 100 concasseurs, 143 pirogues, 135 armes, 59 kg de mercure, 5 021 gr d'or, 661 groupes électrogènes et 187 quads.