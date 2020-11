Précarité : une retraitée de Sinnamary vit avec 1,85 euros par mois

De plus en plus loin dans la précarité : le mois dernier, nous vous parlions de deux retraités qui survivent seuls avec de toutes petites pensions, à Cayenne et Montsinnéry-Tonnégrande. A Sinnamary une retraitée dispose seulement d’un euro et 85 centimes de pension par mois.

Laurent Marot/Frédéric Larzabal/CL •

Filienne explique sa situation • ©Frédéric Lazarbal

Vivre dans une extrême précarité à 69 ans

Je suis allée à Baduel et j'ai demandé à l'accueil. L'employé s'est renseigné et elle m'a dit que je n'avais droit qu'à 1,85 € par mois.



Des démarches restées sans réponse

La vie défile... c'est le stress qui amène la vieillesse ... j'attends la volonté de Dieu c'est ce qui m'aide...

Sinnamary : une retraite plus que précaire.



La CGSS reconnaît des disfonctionnemments

Jean - Christophe Dulin, Directeur de la retraite à la C.G.S.S invité du Guyane Soir.

A Sinnamary une retraitée dispose seulement d’un euro et 85 centimes de pension par mois. Le problème de fond, c’est le non-versement de l’ASPA, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées, qui garantit un revenu minimum après 65 ans.Chez Filienne, les temps sont durs, le frigo ne marche plus, et il est vide. Depuis un an, cette retraitée de 69 ans n’a presque plus de revenus.Dans la cuisine, la gazinière a rendu l’âme. Elle fait donc chauffer ses repas au feu de bois. Jusqu’à l’an dernier, Filienne percevait le RSA mais la CAF y a mis fin, car elle a été informée par la service retraite de la CGSS que Filienne avait droit à l’ASPA, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées. Selon un document de septembre 2019, la retraitée doit même récupérer plus de 29 000 euros de rappel depuis 2016. Il y a un an, elle se rend donc à la CGSS à Cayenne :1 euro 85 de retraite par mois « seulement », car Filienne a très peu cotisé, allant d’un job à l’autre, non déclaré. Mais elle reste sans nouvelle de son droit à l’ASPA. Cette allocation est censée compléter la retraite pour garantir 903 euros de revenus mensuels pour une personne seule. Filienne dit avoir rempli une demande il y a cinq ans. Les mails envoyés à la caisse de retraite sont restés sans réponse. Depuis un an, elle survit avec des dons, de l’argent prêté par des proches, des aides publiques pour l’eau et EDF, et des colis alimentaires de la mairie. Il y a aussi son abattis, à plus d’1 km de sa maison. Elle s’y rend dès qu’elle le peut, pour trouver de quoi manger.Elle a aussi trois cochons amaigris, qu’elle nourrit avec les moyens du bord. Malgré les difficultés, Filienne garde espoir :Invité du JT Soir le directeur de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale, Jena-Christophe a apporté des explications sur les liquidations de retraite des personnes qui doivent bénéficier de l’ASPA, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées, qui garantit un revenu minimum après 65 ans. Une personnes sur quatre serait dans cette situation d'attente de règlement de cette allocation en GuyaneLa situation de Filienne devrait être rapidement réglée :