Projet 159 : 36 diplômés de la petite enfance et de l'animation honorés à la mairie de Rémire-Montjoly

Après deux ans d'expérimentation, les voilà diplômés. 159 personnes ont participé "projet 159" porté par la ville de Rémire-Montjoly, le Groupement d'Employeurs Professions Sport et Loisirs et d'autres organismes de formation. Ce 18 septembre, une partie d'entre eux a été honorée lors d'une remise de diplômes. C'était à l'hôtel de ville de Rémire-Montjoly.

Ludmïa Lewis •

Ils étaient nombreux ce lundi à l'auditorium Edmard Lama. Environ une centaine de personnes a assisté au bilan et à la remise de diplôme du projet 159, un dispositif expérimental d'encadrement périscolaire instauré en 2021.

Parmi le public, les bénéficiaires du dispositif, mais aussi des élus et des représentants d'organismes de formation (Pôle emploi, la Mission Locale, Equinoxe France Formation, LV Consultant ainsi que le Rectorat) et des encadrants.

Le public de l'auditorium Edmard Lama (mairie de Rémire-Montjoly) lors de la remise de diplôme du projet 159 • ©Ludmïa Lewis

"Ce projet va au-delà de l'employabilité des jeunes", estime Jean-Marc Aimable, chef de projet de la ville de Rémire-Monjoly. Et d'ajouter "on s'est attelé à former et insérer ces jeunes dans un secteur d'activité qui est l'éducation."

Trois formations proposées dans le projet 159

Pendant deux années les bénéficiaires se sont occupés d'élèves des 11 écoles de la ville à travers l'encadrement et l'animation, notamment durant la pause méridienne. Parallèlement, trois formations au choix leur ont été proposées : le CPJEPS Animateur d'activités et de vie quotidienne ; le CAP Accompagnement éducatif de la petite enfance ; ou le TP Agent de médiation, information, services.

42 % des participants sont ressortis avec un CDI ou un CDD de plus de six mois. Il y a eu 55 % de réussite pour le CPJEPS, 28 % pour le CAP et 47 % pour le TP, cela représente 36 diplômés.

Les diplômés du CPJEPS Animateur d'activités et de vie quotidienne en présence du maire de Rémire-Montjoly, Claude PLENET, pour le projet 159. • ©Ludmïa Lewis

Béatrice et Robyn, diplômés et insérés

Béatrice Goudet a 21 ans, elle a découvert le projet 159 via Pôle emploi. Elle s'est intéressée au CAP Petite enfance, un domaine dans lequel elle souhaitait travailler. Ces deux dernières années, elle a travaillé en crèche et en école maternelle avec des enfants âgés de trois mois à six ans. Aujourd'hui, elle est coordinatrice adjointe à l'école Saint-Ange Méthon.

Je me suis donnée à 100 % pour cette formation, aujourd'hui j'en ressors diplômée ! C'était un peu compliqué au début, car je sortais d'une formation en vente. Il fallait m'approprier le métier, mais j'ai su m'adapter.

Béatrice GOUDET, diplômé d'un CAP Accompagnement éducatif de la petite enfance à travers le projet 159 • ©Ludmïa Lewis

Robyn Morisseau a, lui, choisi de suivre le TP Agent de médiation, information, services. "C'est mon conseiller Mission Locale qui m'a recommandé d'aller vers cette voie", explique-t-il. Robyn est diplômé d'un bac professionnel gestion administration, mais il s'est finalement tourné vers l'animation.

Robyn MORISSEAU reçoit son diplôme sous les applaudissements • ©Ludmïa Lewis

Il a commencé le projet 159 avec le DSU (Développement Social Urbain) de Rémire-Montjoly et le GEPSL en tant qu'animateur périscolaire. Cette année, il entame une carrière de coordinateur d'équipe. Ses missions quotidiennes consistent à encadrer la sécurité des enfants, les aider dans les tâches du quotidien, leur proposer des activités. Un secteur qu'il a découvert un peu par hasard, après avoir effectué un service civique. Il souhaite désormais évoluer dans ce domaine.

Robyn MORISSEAU, diplômé d'un titre professionel Agent de Médiation, Information, Services via le projet 159 • ©Ludmïa Lewis

Être formés, puis insérés au sein de la société

Le dispositif expérimental "Projet 159" a été mis en place pour répondre à un besoin, "c'est une niche qui pouvait générer de l'emploi direct et indirect", assure Jean-Marc Aimable.

42 associations sont impliquées. Les jeunes sont mis à disposition de la mairie par le Groupement d'Employeurs Professions Sport et Loisirs, "sous financements communaux et état", précise Jean-Marc Aimable.