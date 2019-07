Une rencontre publique, pour la première fois. Il faut dire que la majorité de la CTG ayant préféré fonctionner à huis clos jusqu'ici. Et pour des raisons de calendrier, les élus siégeant dans la majorité de la collectivité de la plaine de Suzini n'étaient pas présents ce samedi pour cette réunion de travail.

En présence de quelques citoyens ayant répondu à cette invitation pour une réunion publique, les travaux de la commission se sont déroulés dans les locaux de la chambre de commerce pendant près de six heures. Objectif affiché, poursuivre les discussions et modifier avant validation le Projet Guyane.

A l’issue de cette réunion, il en résulte un document que les membres de la commission chargée du suivi du Projet Guyane, dont le Front pour un changement statutaire de la Guyane, comptent transmettre à la CTG sous quinzaine avec l'attente qu'un nouveau congrès des élus de Guyane soit convoqué d'ici à octobre 2019 avant l'étape finale qui devrait être la transmission du Projet au gouvernement