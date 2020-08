Recrudescence des accidents de la route en Guyane

On déplore plusieurs accidents graves ce week-end. La conséquence immédiate de l'assouplisement du couvre-feu. La vigilence est fortement recommandée.

Catherine Lama •

Ce week-end passé, plusieurs accidents de la route sont à déplorer notamment à Macouria et sur la route d'Apatou. Dans ce dernier 11 personnes étaient impliquées parmi elles deux étaient dans un état grave. Le même jour (samedi 22 août) un choc frontal sur la route de la Carapa à Macouria a fait 9 victimes, une en est sortie indemme.

Depuis que les mesures d'assouplissement du couvre-feu sont en vigueur les pompiers ont effectué une quarantaine d'opérations diverses. Des chiffres enregistrés habituellement hors période de crise.

Et pourtant, on a observé la multiplications des contrôles sur les routes de l'agglomération de Cayenne de la gendarmerie et de la police. Des contrôles routiers qui ne dissuadent pas certains automobilistes peu respectueux du code de la route.