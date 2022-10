Rémire-Montjoly : 2e édition de la journée mondiale du plurilinguisme en Guyane

La Guyane, région française en Amérique du Sud où sont pratiquées de nombreuses langues est particulièrement concernée par la journée mondiale du plurilinguisme. Le Serac pôle Guyane situé à Rémire-Montjoly propose plusieurs ateliers de découverte de langues pratiquées localement dont un atelier de calligraphie chinoise.

Lindy Nedan/Catherine Lama •

Les cultures et les langues sont, en ce moment, mises à l’honneur au Serac. L’association œuvre depuis plusieurs années pour le vivre ensemble et à faciliter l’accession des sourds, des malentendants et des travailleurs handicapés à la vie sociale, culturelle et professionnelle. Elle organise aujourd’hui la deuxième édition de la journée mondiale du plurilinguisme dans ses locaux à Rémire.

Le partage linguistique au Serac à l'occasion de la journée mondiale du plurilinguisme • ©Lindy Nedan

Tahiti, la République dominicaine, Haïti, ou encore la Chine, des pays du monde représentés pour cet événement à travers des échanges oraux, visuels et gustatifs.

Journée du plurilinguisme : atelier de tahitien • ©Lindy Nedan

Pour la plupart, ce sont des bénévoles qui animent les ateliers. Un atelier a retenu notre attention celui de Richard Decilap Myrtil qui est formateur en calligraphie chinoise :

Apprentissage de la calligraphie chinoise avec Richard Decilap Myrtil formateur en calligraphie Asia center • ©Guyane la 1ère

Cet évènement se passe dans les locaux du Sérac au 15 rue Robert Adami à Rémire-Montjoly et se termine à 16h.