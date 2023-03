Rémire-Montjoly : le futur groupe scolaire du quartier Georges Othily modèle d'établissement bioclimatique

La mairie de Remire-Montjoly a procédé ce matin à la pose de la première brique de son groupe scolaire à l’éco-quartier Georges Othily. Un établissement bioclimatique, avec du bois, béton et de la brique de Guyane. Il pourra accueillir près de 450 élèves.

Leïlia Chérubin Jeannette/CL •

Selon la définition du Larousse, le terme bioclimatique se dit « d’un habitat dans lequel la climatisation est réalisée en tirant le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l'air afin de réduire la consommation d'énergie. »

Ce nouveau groupe scolaire qui va s’ajouter aux autres de la commune de Rémire-Montjoly (Moulin à Vent et Parc Lindor) répond donc aux normes qui devraient, normalement s’appliquer à toute nouvelle construction publique.

Edifiée dans un éco quartier qui accueille des milliers de personnes, cette école est très attendue. Elle sera dotée de 11 classes élémentaires, 6 classes maternelles et 1 classe spécialisée. Un plateau sportif et d’autres infrastructures vont compléter les installations. Le coût est de 6, 8 millions d’euros financé à hauteur de 80% par l’état et 20% par la mairie.

Echange entre le maire Claude Plénet et le recteur Philippe Dulbecco • ©Leilia Chérubin Jeannette

La pose de de la première brique a été effectuée en présence du recteur Philippe Dulbecco. Le 1er magistrat de la ville, Claude Plénet, n’a pas caché sa satisfaction :

« Nous aurons à terme 6500 personnes et 1500 logements, il était important d’avoir un groupe scolaire. Nous avons mené le projet en 20 mois et l’ouverture de l’établissement est prévue en septembre 2024. A côté dans le quartier d’Attila Cabassou, nous avons aussi un groupe scolaire en projet. J’espère que nous pourrons, aussi, poser la 1ère pierre avant la fin de l’année. La population ne cesse d’augmenter, il faut pallier le manque. Le dernier établissement réalisé à Rémire-Montjoly remonte à une trentaine d’années… »