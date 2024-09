Rentrée scolaire 2024 : Le point en chiffres pour les établissements de Guyane

Partager :

La rentrée scolaire a débuté ce 2 septembre 2024 pour les élèves et s'étalera tout au long de la semaine (et même du mois pour certains). En Guyane, plus de 36.000 élèves sont attendus dans les collèges et les lycées. Dans le premier degré, près de 3.600 enseignants ont été affectés à des classes.

Les sonneries retentissent de nouveau dans les établissements scolaires de Guyane depuis ce lundi 2 septembre. D'après les chiffres que la rédaction a pu se procurer pour l'année scolaire 2024/2025, 3.600 enseignants ont été affectés dans les écoles maternelles et élémentaires de l'académie de Guyane. Il y aurait, par ailleurs, plus d'enseignants contractuels renouvelés (301) par rapport à l'année 2023 (178) dans le premier degré. Néanmoins, environ 75 ETP n'ont pas été pourvus. Ce sont, en tout cas, les chiffres enregistrés fin août, à quelques jours de la rentrée. Un nombre tout de même plus élevé que l'année précédente à cette période. Plus de 36.000 élèves attendus dans le second degré Dans les collèges (publics uniquement), 20 934 élèves sont attendus. Les trois établissements comptant le plus de collégiens sont : Gérard Holder à Cayenne (1.157) ;

Paul Jean-Louis à Saint-Laurent du Maroni (1.047) ;

Justin Catayée à Cayenne (935). Au lycée, ils seront 15 665 pour cette année scolaire 2024/2025. Les établissements les plus remplis sont : Félix Eboué à Cayenne (1.250) ;

Melkior et Garré à Cayenne (1.246) ;

Léon Gontran Damas à Rémire (1.122). Dans le second degré, il y a 3.371 enseignants affectés et 896 contractuels renouvelés d'après les chiffres du Rectorat que l'on a pu se procurer. Des organisations syndicales inquiètes Avant la rentrée, les syndicats de l'Éducation ont fait part de leur inquiétude. La première concerne le Gouvernement, notamment la ministre de l'Education nationale Nicole Belloubet, démissionnaire. "Je suis à ma tâche pour préparer la rentrée scolaire" a néanmoins indiqué la ministre à nos confrères de France Inter. .@NBelloubet, ministre démissionnaire de l'Éducation nationale : "Nous sommes dans l'attente de la nomination d'un nouveau gouvernement, mais je suis à ma tâche pour préparer la rentrée scolaire, c'est quelque chose qui est incontournable, donc nous sommes là." #le710Inter pic.twitter.com/B1mzN9Z6aj — France Inter (@franceinter) September 2, 2024 Pour le premier degré "comme en 2023, toutes les académies ont réussi à pourvoir l'ensemble des postes ouverts dans les différentes voies de concours, à l'exception de quatre académies - Créteil et Versailles, la Guyane et Mayotte", avait affirmé le ministère dans un communiqué sans préciser le déficit de recrutement dans ces quatre académies. Selon le syndicat SE-UNSA Guyane, 75% de postes sont restés vacants en Guyane à l’issue du concours régional de professeurs des écoles. "Sur 280 postes, seuls 69 postes ont été pourvus. On est sur un taux de réussite de 25%", avait précisé le secrétaire général Emmanuel Octavie à La 1ère en juillet dernier. Des retards de travaux dans certains établissements L'on peut ajouter à ces inquiétudes les retards pris dans les travaux entrepris dans certains établissements scolaires. À Saint-Laurent du Maroni, la rentrée a été reportée pour neuf classes de maternelle de différentes écoles (la liste est à retrouver ici). Autre exemple, celui du nouveau collège de Montsinéry : il ouvrira finalement le 12 septembre en raison d’un retard d’une dizaine de jours sur le planning initial des travaux. Les élèves ont été accueillis ce 2 septembre dans l’école Régina Adonis "dans des conditions identiques à celles du collège", selon la mairie de Montsinéry-Tonnégrande.

