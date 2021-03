Révélations dans le procès du meurtre d'Omer Arneton : une grosse somme d'argent aurait disparu

Nikerson Perdius/MCT •

Peut-être un rebondissement dans le procès du meurtre d’Omer Arneton à la Cour d’Assises. Rappelons que l’homme âgé de 91 ans a été ligoté puis tué en juin 2018 lors d’un cambriolage. La fille du nonagénaire a déclaré à la barre que son père cachait de l’argent liquide chez lui. Un témoignage qui laisse planer le doute sur la version donnée par les accusés, à savoir, le vol de ce porcelet et de la somme de 27 euros.

Révélations

Et si les conditions du meurtre d’Omer Arneton contenaient encore des secrets… Lors de ce 2ème jour de procès, Romaine Arneton, sa fille a déclaré à la barre que son père vivait je cite « à l’ancienne et qu’il cachait de grosses sommes d’argents dans sa maison ». Pour appuyer son témoignage, elle indique que c’est elle qui s’occupait de ses affaires administratives. Omer Arneton avait, peu avant les faits, une boite rouge qui contenait entre 7 000 et 12 000 euros en espèces et qu’il n’y avait pas que 27 euros comme indiqué jusque-là.

Beaucoup d'émotions

En larmes, Romaine Arneton se reprend après une suspension de séance. La suite de son témoignage est tout aussi intéressant. A l’époque des faits, les enquêteurs l’appellent pour effectuer des constatations à propos des objets disparus. C’est à ce moment qu’elle se rend compte que cette boite remplie d’argent à disparue. Cette nouvelle information relance le procès et risque certainement de venir s’ajouter aux nombreuses questions qui seront posées ce mercredi aux deux accusés, Domingos Carvalho Esquerdo alias Robson et Daïana Ramos Rodrigues alias Dany…

Aujourd'hui, les deux accusés seront à la barre et ils devront cette fois répondre avec précision sur le déroulement des faits. Où est passé l’argent ? Qui était au courant de son existence ? Les 4 accusés savaient-ils ? Des bijoux ont également disparus dans cette affaire où les jurés de la cour d’assises devront déterminer le rôle de chacun…

►Compte rendu d'audience Nikerson Perdius :