Saint-Laurent : l'artiste Lowee à la rencontre de ses fans au collège Paul Jean-Louis pour un message de paix et de fraternité

Il prône l'apaisement dans sa musique et rencontre le succès auprès des jeunes. L'artiste Lowee, chanteur bushinengué, originaire de Grand Santi, est sollicité par les établissements scolaires pour des rencontres avec les élèves qui connaissent ses musiques par cœur. Il se trouvait, hier matin, au collège Paul Jean-Louis à Saint-Laurent-du-Maroni.

Terrence Moy/CL •

C'est une véritable star auprès des élèves. Lowee, son clip approche le million de vues sur la plateforme Youtube avec sa première chanson et sort tout juste sa deuxième "Oyee".

À 19 ans, Lowee est à contre-courant de la musique urbaine classique. Il prône le partage et le respect dans ses textes et cela marche. Les jeunes connaissent ses textes par cœur et les écoles font appel à lui. Sirianne Youan,élève en 5e au collège Paul Jean-Louis : "Il dit de bonnes choses qui nous touchent au coeur et c'est bien!"

Voici un artiste à l'influence positive, qui donne le sourire aux élèves mais aussi à leurs professeurs et cela est bienvu, surtout dans le climat de tension qui règne depuis plusieurs semaines dans la ville. Mathilde Cappelaere professeur de Segpa au collège Paul Jean-Louis : "C'est un modèle de bienveillance et de tolérance c'est comme cela que je le résumerais et je luis dis merci d'être venu pour les élèves mais ausi pour les grands. Cela nous fait du bien aussi!"

L'artiste Lowee accueilli en fanfare au collège Paul Jean-Louis • ©Guyane la 1ère

Originaire de Grand-Santi, Lowee chante en bushinengué et n'hésite pas à afficher son amour pour tous les peuples de Guyane souligne Christophe da Silva alias Sabalana, artiste chanteur et professeur de Segpa : "Quand j'ai des élèves face à moi, ils connaissent par cooeur les chansons de leurs artistes préférés même si avec mes cours ils ont du mal mais les textes, ils les connaissent par coeur!"

Aujourd'hui Lowee veut être l'exemple de la réussite positive :

En tant que grand frère, je dois respecter mes responsabilités et pas que pour mes petites soeurs mais pour tout le monde, les plus petits que moi et même pour les plus grands, je le ferai à travers ma musique.

Ce jeune talent, entend bien poursuivre les rencontres avec les élèves de plusieurs établissements qui le sollicitent beaucoup. Il promotionnera ainsi son prochain EP de 5 titres qui doit sortir dans les semaines à venir.