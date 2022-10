Kourou : 750 élèves ont participé au cross organisé au lac du Bois Chaudat

Les podiums des cross des collégiens et élèves primaires de Kourou

Après deux années de pandémie covid, les activités sportives reprennent de plus belle dans les établissements scolaires de l' académie. A Kourou s'est tenu lundi et mercredi, un cross de 2,5 km autour du lac Bois Chaudat, ambiance et performances étaient au rendez-vous.

Au total pour cette rencontre sportive le cross du Bois Chaudat, 750 élèves étaient réunis et ils ont tous bouclé le circuit de 2,5 km établi autour du lac Bois Chaudat à Kourou. La course se déroulait entre 7h et 10h30. Après deux années où cette compétition annuelle n'avait pas pu se tenir en raison du covid, ce fut retour salutaire du sport hors les murs. Un record de vitesse pour un élève de 3e Il y avait donc 650 collégiens du collège VictorShoelcher et 100 élèves cm1/cm2 des écoles primaires du reseau REP+ de Kourou. Gilles Le Gall, professeur d'EPS, rappelle : "Ces élèves de la 6e à la 3e ont été entrainés depuis le début de l'année dans le cadre de leurs cours d'EPS. Un élève de troisième, Nicolas Williamson, a établi un record du tour de 2,5 km en 9'40 ce qui correspond une vitesse moyenne horaire de 16km/h ce qui est plutôt remarquable. Les enfants apprécient ce moment où ils sortent de l'établissement. C'est un peu l'école hors les murs... C'est une bonne chose car avec le covid, nous avons observé une baisse des performances des enfants. Cette reprise leur permet de comprendre l'effort physique et de vivre un moment de convivialité entre camarades, cela fait partie de l'apprentissage de l'école". Les podiums du cross du lac Bois Chaudat : 3e filles Adienbo Nicol Douheret Luce Curon Kensy 3e garçons Nicolas Williamson Cajuste Sinly Blaise Diclan 4e filles Effeia Snaïla Molinier Lewynssia Boudot Silva Rafaëla 4e garçons Ajaji Marouane Desteril Mathis Deltoy Sayane Au mois de novembre, le collège Shoelcher organisera une autre manifestion : les raids nature des classes de 4e. Il s'agit d'une compétition dans la nature où tous les élèves sont emmenés en forêt durant 2 jours. Ils dorment sur place et enchaînent les épreuves sportives.

