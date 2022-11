La Maison de l'Habitat des Savanes inaugurée à Kourou

Une nouvelle structure a vu le jour à Kourou, il s'agit de la Maison de l'Habitat des Savanes. Inauguré ce 9 novembre 2022, cet établissement sera un point d'information pour les habitants de Saint-Elie, Kourou, Sinnamary et Iracoubo, mais aussi un lieu de centralisation pour les dossiers liés au logement et au foncier.

Ludmïa Lewis •

Les habitants d'Iracoubo, de Kourou, de Saint-Elie et de Sinnamary ont désormais un lieu pour s'informer sur la question de l'habitat. Ce mercredi 9 novembre, François Ringuet (président de la Communauté de Communes des Savanes) et Céline Régis (2ème Vice-présidente de la CCDS, déléguée à l’habitat) ont inauguré la "Maison de l'Habitat des Savanes".

Plaque inaugurale de la Maison de l'Habitat des Savanes • ©Page Facebook CCDS - Communauté de Communes Des Savanes-GUYANE

Située à Kourou, cette structure aura pour mission d’informer les habitants des Savanes et de les professionnels ou élus qui travaillent autour de l’habitat. Créée en juin 2021, elle a été mise en place dans le cadre de la compétence au logement, qui est l'affaire des intercommunalités. En se rendant à ce guichet unique, les intéressés pourront obtenir des réponses sur les questions liées au logement : accession à la propriété, location, rénovation et construction.

Le logement est un besoin criant, puisque c'est ce qui vient après la santé et l'emploi. Si nous n'avons pas ces trois conditions réunies, il est difficile de construire une société viable et en bon état de marche. Céline REGIS, 2e vice-présidente de la CCDS, déléguée à l’habitat, et maire d'Iracoubo - Invitée du 13H, présenté par Oliver Damone

Selon l'élue, cette structure pourrait aider à freiner le phénomène d'exode rural, qui touche notamment les communes d'Iracoubo, de Saint-Elie et de Sinnamary. "Pour permettre aux personnes de vivre dans un lieu adéquat, il leur faut du foncier", estime Céline Régis. Et de poursuivre : "si nous n'arrivons pas à libérer le foncier, les gens se recroquevilleront dans les centres-villes, les grands bourgs. Et on n'avance pas ainsi car il n'y a pas d'activité." L'un des objectifs de cette Maison de l'Habitat des Savanes sera alors d'inverser la tendance.