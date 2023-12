Sécurité routière : les gendarmes distribuent des cadeaux de Noël aux bons conducteurs

Recevoir des jeux de société ou des billets de traversée pour les Iles du Salut à l’occasion d’un contrôle routier, c’est la bonne surprise vécue par des automobilistes le jour de Noël à Matoury. Les gendarmes avaient décidé de récompenser les bons conducteurs.

C’est la première fois que les gendarmes de Matoury organisent cette forme d’opération de sensibilisation sur les routes. Une initiative qui a plu et qui pourrait permettre de mieux faire passer les messages de prévention.

Un jeu c'est super ludique ! C'est pédagogique, j'adore ! Et en plus je ne me suis pas pris d'amende ! ...C'est vrai que ça donne envie de continuer à être responsable ...Ça fait plaisir et ça nous rassure un peu de voir que les gendarmes sont là et qu'ils font leur travail