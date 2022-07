Solidarité : une cagnotte pour Keylany

S'occuper d'un enfant polyhandicapé est un mélange d'amour et de courage. Et c’est le quotidien de Katiana Télémaque. Les pathologies de Keylany, sa fille de 6 ans, nécessitent un traitement et une attention particulière. Le 3 août prochain elles iront à Paris où Keylany sera opérée de la hanche. Pour compenser les frais, la maman a lancé une cagnotte.

Anthony Hilaire/Abel Parnasse/CL •

Les mêmes tâches se répètent chaque jour pour Katiana Télémaque la mère de Keylany une petite fille de 6ans polyhandicapée et multi handicapée. Un quotidien rythmé par les soins car Kelany a besoin d’une attention de chaque instant. Lorsque ce n’est pas sa mère qui veille sur elle les machines prennent le relais. Durant l’année Keylany est prise en charge par l’institut médico éducatif Yepi kaz de Rémire-Montjoly en demi-pension. Après 4 ans sans emploi, Katiana Télémaque a décidé de se relancer dans la vie professionnelle. Dans quelques jours mère et fille s’envoleront pour l’hexagone. Keylany doit y subir une opération de reconstruction de la hanche à l’hôpital Robert Debré puis suivre une rééducation qui prendra plusieurs mois. Ce déplacement représente un coût important. Une cagnotte en ligne a été ouverte. Pour participer à cette cagnotte une adresse https://www.cotizup.com/pour-keylany

