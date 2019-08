"C'est vrai qu'ils sont nombreux, vous avez déja la problématique de l'accompagnement et l'installation des collègues sur les sites isolés, nous découvrons depuis plus d'une semaine , que des écoles ne vont pas faire leur rentrée ...Nous n'avons pas assez de temps d'anticipation pour les personnels afin qu'ils s'approprient leurs salles de classe et leur environnement."

"Ce n'est pas aisé de travailler avec quelqu'un surtout dans le cadre de l'enseignement. Cela nécessite de la formation. Nous comptons sur le Recteur, qui s'est engagé à porter cette formation, mais nous lui demanderons aussi qu'il dégage un temps plus long de concertation avec les collègues."

Le syndicat Se - Unsa tire la sonnette d'alarme pour la rentrée https://youtu.be/STatDgMtAmo - O. Garreth Alais

Le 2 septembre, 4852 élèves en maternelle et 45500 élèves dans le primaire feront leur rentrée. Le syndicat Se - Unsa alerte le recteur sur le logement des enseignants. Certains professeurs se retrouvent dans des conditions inacceptables sur les sites isolés. Le Se - Unsa demande un calendrier de réhabilitation des établissements pour un accueil dans de bonnes conditions. Tous les signaux sont au rouge.La rentrée scolaire 2019 - 2020 sera marquée par de nouvelles réformes et nombreux changements, la réforme du Bac, les élèves de première commencent à acquérir des points pour leur examen final. A la maternelle, le dédoublement des classes. Le syndicat reste très vigilent quant cette manière de co-enseigner.Le Se - Unsa n’hésitera pas à faire valoir le droit de retrait de ses enseignants. Selon le syndicat , la rentrée 2019-2020 sera la plus terrible.Ils resteront vigilent afin que le quotidien des professeurs soit amélioré.