Un concours exceptionnel pour recruter des enseignants :  50 postes sont ouverts à la titularisation.

L’annonce avait été faite le 10 novembre dernier par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. Un concours exceptionnel est organisé pour recruter des enseignants. Les campagnes d’inscription aux concours de l’Education Nationale sont prolongées de deux semaines pour permettre aux candidats de déposer un dossier jusqu’au 2 décembre.

Un concours se déroule dans l’Académie de Guyane, celui des enseignants du 1er degré. Un nouveau concours exceptionnel sera également initié pour la titularisation des enseignants contractuels. En Guyane, le rectorat estime que les candidats ayant déjà déposé un dossier sont aussi nombreux que l’an dernier pour le concours de professeurs des écoles en maternelle et en élémentaire.

Nouveauté cette année : l’Académie de Guyane tout comme celle de Créteil et de Versailles dans l’hexagone, initie un concours supplémentaire, exceptionnel et simplifié avec seulement un écrit et un oral. Il s’adresse aux professeurs des écoles primaires non titulaires qui pourront justifier de dix-huit mois d’enseignement… 50 postes sont ainsi ouvert à la titularisation.

Le recteur de Guyane, Philippe Dulbelcco le 19 octobre 2022 à Saint-Laurent du Maroni • ©Guyane la 1ère Il y a des besoins partout. Il faut agir sur deux leviers, la rémunération. Le Grenelle de l’éducation a permis de progresser. Désormais aucun enseignant ne sera rémunéré à moins de 2000 euros. La formation également c’est ce qui va de pair à l’exercice des activités dans de bonnes conditions. C’est ce qui permet de progresser dans une carrière. Philippe Dulbecco recteur de Guyane

Un concours simplifié

Pour pallier à la pénurie d’enseignants, le rectorat de Guyane fait appel depuis de nombreuses années aux contractuels. Dans l’académie, ils représentent 30 % des emplois. La Guyane a ainsi été retenue avec deux autres rectorats de l’hexagone pour initier un nouveau concours exceptionnel. A la clé : 50 postes supplémentaires. Il s’adresse aux professeurs des écoles primaires qui pourront justifier de dix-huit mois d’enseignement.. Le concours est simplifié avec un écrit et un oral au de lieu des 5 épreuves du concours général. Une manière de faciliter l’accès à la titularisation.

L’an dernier, ils n’étaient pourtant pas très nombreux. 668 inscrits ayant déposés un dossier et seulement 298 candidats à passer les épreuves du concours. Au final, 147 ont réussi les 5 épreuves mais seulement 135 personnes répondants aux critères pour devenir fonctionnaire de l’Education Nationale ont été embauchées. Hors 255 postes étaient à pourvoir.

En 2021, le nombre de candidats avait grimpé à 1071 inscriptions même s’ils n’étaient que 444 à s’être présentés au concours. Et 250 à avoir été admis.