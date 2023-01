Une justice plus que jamais débordée face à l’ampleur des besoins en Guyane

Partager :

Une justice plus que jamais débordée face à l’ampleur des besoins. Et des infrastructures annoncées de longue date mais toujours pas en chantier.A l’occasion de l’audience solennelle de la cour d’appel de Cayenne , les représentants de la justice locale sont revenus sur leurs difficultés. L’occasion aussi de faire un bilan de l’année passée et de se projeter la nouvelle année.

Laurent Marot/CL •

2022…année vraiment difficile pour la justice locale, qui s’est retrouvée sous un flot de dossiers…Aveu du procureur général de la cour d’appel avec plus 4,5 % pour le nombre de jugements d’appel correctionnels par rapport à l’année précédente, plus 13 % pour les décisions de la chambre de l’instruction et une hausse de 59 % des jugements de la chambre d’application des peines. Une exception : la baisse de 29 % des verdicts en appel aux assises, mais cela est dû à des audiences plus longues, sur de grosses affaires criminelles. La tendance à la hausse est la même pour toutes les juridictions. Nous avons été confrontés à la fois à la délinquance du quotidien qui a été extrêment dense cette année. Nous avons 1,6 de vols à mains armées par jour en Guyane. C'est un taux qui est absolument extraordinaire par rapport à ce qui existe en métropole. Nous avons un nombre d'homicides également très important et nous avons la permanence de ces phénomènes de criminalité organisée qui sont des phénomènes très lourds... Joël Sollier, procureur général à la cour d’appel de Cayenne Depuis des années, les magistrats dénoncent le manque chronique de moyens humains. Actuellement, sur douze postes au parquet du tribunal judiciaire, seuls huit sont pourvus. En visite en Guyane fin septembre 2022, le ministre de la justice a promis l’arrivée d’une « brigade de soutien d’urgence » pour six mois. A ce titre, sept magistrats arrivent ce samedi en Guyane, et sept greffiers sont attendus le 15 février. Le ministre a aussi promis la création d’ici septembre de 5 postes de magistrats. Mais cela ne suffira pas. La croissance de la Guyane, des problèmes que nous avons notamment des phénomènes criminels sont quasiment exponentiels. Donc malgé les efforts vous avez un écart croissant qui se créent entre les moyens de l'état et notamment en ce qui concerne le judiciaire et puis l'évolution des phénomènes. Par exemple vous avez en Guyane autant d'affaires qui passent à la cour d'assises que vous en avez à Lyon! Joël Sollier, procureur général à la Cour d'appel de Cayenne La première vice-présidente de la cour d’appel a rappelé aussi la longue attente – plus de 20 ans – de la cité judicaire à Cayenne.

Un projet retardé par la crise sanitaire, dont l’achèvement est prévu en 2027.

Partager :