Une mère de famille, victime d'une balle perdue lors d'un braquage

Une mère de famille a été tuée samedi 18 novembre, cité Bonhomme à Cayenne. Elle est la victime collatérale d'un braquage. Son enfant de trois ans, a été conduit à l'hôpital, mais son pronostic vital n'est plus engagé.

C'est un homicide de plus qui vient s'ajouter à la longue liste déjà établie depuis le début de l'année 2023. Samedi 18 novembre, une mère de famille a été tuée par balle. Le drame s'est déroulé à la cité Bonhomme, rue des Lauriers-roses à Cayenne, peu après dix-sept heures.

Une mère de famille, victime collatérale

Selon les enquêteurs, deux hommes cagoulés auraient tenté d'arracher le collier d'un passant. La victime elle, aurait pris la fuite et s'en serait sortie indemne. L'un des deux agresseurs décide de sortir son arme et de tirer. Une balle perdue qui aurait conduit à la mort d'une mère de famille qui se trouvait au même endroit. Son enfant de trois ans lui, a été conduit à l'hôpital, mais son pronostic vital n'est plus engagé.

Rue Lauriers-Roses, cité bonhomme, à Cayenne. 2023 • ©Rachel Desmis

Un pic de violence

Un épisode de violence qui vient rappeler les heures sombres de la Guyane en 2017. Selon le procureur, le territoire connaît un regain de violence, avec près de quarante-deux homicides depuis 2023. Un chiffre néanmoins approximatif puisque certains décès liés à l'orpaillage clandestins, ne permettent pas de déterminer le nombre exacts de corps. En 2022, quarante-sept homicides avaient été recensés