Violente agression d'une lycéenne à Félix Eboué : sa mère monte au créneau

Nouvel épisode de violence en établissement scolaire. Murielle Dalscent est une mère dont la fille, Chrisnay, inscrite en classe de seconde à Félix Eboué, a été agressée le 7 juin 2023 dans l'enceinte de son lycée. La mère de l'adolescente, qui a porté plainte, souhaite dénoncer ces faits d'une grande violence. Elle déplore également un manque de réaction de l'encadrement.

Ludmïa Lewis •

Le choc et l'incompréhension. Ce sont les sentiments qui habitent la mère et la sœur de Chrisnay, une lycéenne de Félix Eboué. L'adolescente de 16 ans a été violemment agressée par des élèves de son établissement le 7 juin dernier, à 12h00. C'était au sein même du lycée.

Une scène de plusieurs secondes filmée par d'autres élèves et relayée sur les réseaux sociaux. On y voit une première élève s'en prendre à Chrisnay, qui se défend, puis d'autres jeunes filles qui se joignent à elle en frappant l'adolescente. Finalement, elles s'y mettent à plusieurs.

Une plainte déposée et une ITT de 8 jours

Au lendemain des faits, sa mère et sa sœur montent au créneau. Et pour cause, au moment de cette agression, les adultes auraient tardé à réagir. "Ma petite sœur me dit qu'il y avait une surveillante à côté, elle regardait, elle n'a rien fait", dit Stellia Joseph, sœur aînée de Chrisnay. C'est une professeure, en entendant les cris de l'élève, qui aurait fini par agir.

Murielle Dalscent, la mère de la lycéenne, n'aurait pas non plus été prévenue par un responsable de l'établissement. Elle nous explique que c'est en récupérant sa fille à la sortie des classes qu'elle a constaté les faits. Le jour même, Chrisnay et sa mère ont porté plainte à la police nationale pour violence en réunion ayant entraîné une ITT de 8 jours.

Le certificat médical de l'adolescente indique : une contusion de la paroi thoracique et une autre au niveau du dos, un hématome du visage, mais aussi un choc post-traumatique. Particulièrement remontée, Murielle Dalscent attend de s'entretenir avec le proviseur de l'établissement.

Une affaire à suivre.