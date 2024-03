Visite de la ministre déléguée des Outre-mer Marie Guévenoux en Guyane, une première journée au pas de charge entre le littoral et l’ouest

La Ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guevenoux en Guyane pour trois jours a commencé ses rencontres protocolaires sur le terrain après avoir rendu ce lundi matin un hommage national aux victimes du terrorisme place du Coq à Cayenne.

Catherine Lama/Catherine Boutet/Eric Léon •

Moment solennel ce 11 mars à la place du Coq à Cayenne en présence de la ministre Marie Guévenoux pour un hommage aux victimes du terrorisme.

Marie Guévenoux, ministre déléguée aux outre-mer lors de la cérémonie d'hommage national aux victimes du terrorisme à Cayenne • ©Guyane la 1ère

Une cérémonie qui démarrait sa première journée de travail sur le terrain guyanais qu’elle découvre avant la prochaine visite du président de la République du 24 au 26 mars :

« Je l’accompagnerai dans le cadre de ce déplacement mais pour moi aujourd’hui c’est une façon de m’imprégner du territoire, des gens… »

En milieu de matinée, la ministre a rencontré Gabriel Serville avec lequel elle a eu un entretien privé. Le Président de la Collectivité a réitéré sa position sur l’évolution du cadre statutaire de la Guyane et sa demande d’éradication de l’orpaillage illégal en Guyane. Il souhaite que le président de la république en fasse une priorité absolue :

« … J’attends du président de la république qu’il annonce, avant son arrivée en Guyane, sa volonté très forte d’ériger l’éradication définitive de l’orpaillage illégal comme étant une grande cause nationale… »

Une rencontre spécifique avec les élus guyanais est prévue dans les jours à venir à Paris sur les thématiques de l'orpaillage clandestin et la question statutaire.

La ministre s’est ensuite rendue à Saint-Laurent-du-Maroni pour l’inauguration du Centre de supervision urbain et rencontrer la brigade fluviale de la gendarmerie. Elle aura également un entretien avec Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent.

Deux inaugurations à Saint-Laurent

Depuis le mois de janvier 2024, la population de Saint-Laurent à 70 000 habitants. La principale ville de l'ouest guyanais croît à grande vitesse avec comme corollaire une augmentation des problèmes de sécurité. Pour faire face à la problématique sécuritaire la ville s'est dotée d'un centre de supervision urbain dernier cri qui a été inauguré par Marie Guévenoux. Le dispositif va fonctionner 7 jours sur 7.

La ministre Guévenoux au centre de supervision urbaine de Saint-Laurent • ©Eric Léon

En début d’après-midi la ministre déléguée des Outre-mer a aussi inauguré la nouvelle brigade fluviale de Saint-Laurent-du-Maroni. Cette brigade a été mise en fonction le 1er mars, elle permet de renforcer la sécurité et le contrôle des flux sur le fleuve. Cela fait partie du vaste projet présidentiel de créer 200 brigades à travers le pays en combinant des unités mobiles et fixes pour répondre efficacement aux différents défis sécuritaires. Elle comporte un effectif de six gendarmes et trois piroguiers.

La ministre Guévenoux en présence de la maire Sophie Charles, le préfet Antoine Poussier et le Général Sintive coupe le ruban inaugural des locaux de la brigade fluviale • ©Eric Léon

Une rencontre avec les maires de Guyane

Marie Guévenoux a terminé son périple par un arrêt dans la commune de Sinnamary où elle a rencontré les maires de Guyane. Une dizaine avait fait le déplacement autour du Président de l’association des maires, Michel Jérémie. Au cours de cette réunion qui a duré une heure et demie la ministre déléguée des Outre-mer a écouté les élus locaux s'exprimer sur les résultats du recensement qui sont loin de correspondre à ce que les élus constatent sur leurs territoires, l'épineux sujet de l’insécurité ainsi que la question toujours plus prégnante de la maîtrise du foncier.