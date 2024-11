L'auteur présumé de l'homicide volontaire du grand-chef de Koumac placé en détention provisoire

Selon le procureur de la République, le meurtrier présumé du grand chef William Boarat du district de Koumac a été écroué au Camp-Est à l'issue de sa garde à vue jeudi 28 novembre. L'homme âgé de 24 ans avait frappé avec un poteau de bois le grand chef durant la nuit de mardi 26 novembre à mercredi 27 novembre.

"L’auteur présumé de ce meurtre et de ces violences aggravées sur sa concubine a été déféré hier soir au tribunal. Il a été mis en examen de ses chefs d’infraction et placé en détention provisoire. La décision est conforme aux réquisitions du parquet et à la demande du magistrat instructeur" a annoncé ce vendredi 29 novembre Yves Dupas, procureur de la République.

Le décès constaté le mercredi 27 novembre à 04h40

Le mercredi 27 novembre, Yves Dupas, procureur de la République avait annoncé la mort du grand chef William Boarat du district de Koumac dans un communiqué. Une dispute conjugale avait éclaté dans une habitation du village dans un contexte d'alcoolisation. L'homme âgé de 24 ans avait porté des coups à sa concubine. Le grand chef William Boarat s'était interposé pour mettre fin aux violences envers la victime. En réaction, le conjoint violent prend un poteau de bois et frappe la tête du grand-chef. Dès l'arrivée des secours à 1 heure du matin, William Boarat est découvert inconscient. Son décès est constaté à 04 h 40 par le médecin du dispensaire.

L'auteur présumé de l'homicide volontaire et des violences par concubin a été interpellé à 02 h 45 et immédiatement placé en garde à vue. Une autopsie a été ordonnée par le parquet et des techniciens d'identification criminelle ont procédé aux actes de police technique et scientifique.