Placée sous le commandement français, la frégate de surveillance Ventôse de la Marine nationale est rentrée à Fort-de-France.



Elle a menée une mission opérationnelle de plusieurs semaines consacrée à la lutte contre le narcotrafic dans la zone Caraïbe.



Dans ses filets 1 300 kilos de cocaïne.



Le Ventôse et son hélicoptère embarqué Panther ont été appuyés ponctuellement par des moyens français et alliés. Notamment les patrouilleurs La Combattante et La Résolue ainsi que par l'avion de patrouille maritime Falcon 50.



Les alliés ont également prêté main fort à la Marine nationale avec le bâtiment britannique Mounts Bay et des avions de patrouille néerlandais et américains Dash-8.