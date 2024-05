1,4 tonne de cocaïne saisie à 1000 km au sud-est de la Martinique

Le 22 mai 2024, la frégate de surveillance Ventôse a réalisé une saisie de 1472 kg de cocaïne sur un navire en Atlantique à environ 1000 km au sud-est de la Martinique. Il s’agit de la 3ème saisie en 3 semaines de la frégate de surveillance Ventôse. Depuis le début de l'année, 14 tonnes de produits stupéfiants ont été retirées des réseaux de distribution.

Après une détection par l'avion Falcon 50 déployé en Guyane et une relocalisation par l'hélicoptère embarqué Panther, l'équipage de la frégate de surveillance Ventôse de la Marine nationale a procédé à l'arraisonnement du navire de pêche sans pavillon et à la saisie de 63 ballots et 4 pains de cocaïne.

Le mercredi 22 mai 2024 lors d’une patrouille de surveillance aéromaritime conduite dans le cadre de l’opération « Caraib Royal 24.2 », la frégate de surveillance Ventôse a procédé à l’interception en haute mer en Atlantique, d’un navire de pêche sans pavillon apparent et sur la coque duquel a été observé le nom « TY COZ ». Lors de la montée à bord, 5 individus et des ballots suspects ont été observés. • ©FORCES ARMÉES AUX ANTILLES

5 personnes mises en examen et écrouées

Les membres d'équipage et la cargaison ont été ramenés à Fort-de-France par le Ventôse et remis le 26 mai à l'antenne office antistupéfiants (OFAST) Caraïbe qui poursuit les investigations sous la direction du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort de France.

Les 5 personnes de l'équipage ont été présentées le 30 mai au parquet de la JIRS puis au juge d'instruction qui les a mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs criminelle. Elles ont été écrouées et les investigations se poursuivent. Forces armées aux Antilles

"14 tonnes de produits stupéfiants retirées des réseaux de distribution"

Il s'agit de la 3ème saisie en 3 semaines de la frégate de surveillance Ventôse. Depuis le début de l'année, 8 saisies ont été réalisées par les forces armées aux Antilles soit plus de 14 tonnes de produits stupéfiants retirées des réseaux de distribution.

"Si l'on ajoute à cette quantité toutes les saisies opérées dans un cadre judiciaire, ce sont plus de 20 tonnes qui l'ont été entre janvier et mai 2024 pour 11 sur toute l'année 2023", concluent les Forces armées aux Antilles.

