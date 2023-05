2 nouveaux morts par balles en Martinique : le syndicat APN s’interroge sur la stratégie de l’État face à cette violence

Deux hommes ont été tués par balles dans la soirée du lundi 15 mai 2023, à Pont de Chaînes à Fort-de-France, soit 10 homicides au total depuis le début de l’année en Martinique. Face à cette escalade de la violence, le syndicat Alliance Police National (APN) n’est pas convaincu de l’action du gouvernement en la matière, pas plus de la mission de 5 mois d’un préfet délégué à la sécurité.

Guy Etienne •

Deux nouvelles familles sont endeuillées en Martinique, à la suite du meurtre de deux hommes dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 mai 2023, au quartier Pont de Chaînes à Fort-de-France. Depuis le 1er janvier dernier, 10 personnes ont été tuées dont 8 par balles dans l’île, en ajoutant ce double homicide.

Pour le syndicat majoritaire de la police nationale du territoire, c’est toute la politique générale qu’il faut revoir, en dépit des promesses du ministre de tutelle, Gérald Darmanin, en octobre 2022 à Fort-de-France.

La situation ne changera pas ici comme sans doute dans tous les territoires hexagonaux, tant qu'il n’y aura pas une remise en cause de la politique générale, en matière éducative, d’aménagement, d’accompagnement des associations… Il faut avoir un regard global et aussi abonder en effectifs les services qui en manquent, notamment chez nous, puisque nous n’arrêtons pas de ramasser des cadavres. Thierry Baucelin - secrétaire territorial du syndicat "Alliance Police Nationale" (Interrogé au journal radio de 7h du 16 mai sur Martinique 1ère radio, par Bianca Caréto)

Quel bilan de la mission sécurité du préfet François Lalanne ?

Le 5 décembre 2022, soit deux mois après le passage du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer à Fort-de-France, le préfet François Lalanne a été nommé à la Préfecture de Martinique pour une durée de 5 mois.



Sous l'autorité du préfet de la Martinique, il était "chargé de piloter l'élaboration du contrat territorial de sécurité" et de "travailler sur la préparation du Comité interministériel des Outre-mer en lien avec les services de l’État et les collectivités de la Martinique".

"On n'a jamais été reçus"

À l’issue de cette mission, Alliance Police Nationale ne cache pas sa déception. "On n'a jamais été reçus, on ne se connaît pas les conclusions de cette mission, on ne sait pas quelles orientations ont été prises" affirme le syndicat.

L'organisation syndicale majoritaire ainsi que les autres syndicats sauf erreur, on n'a jamais été reçus, ni au début, ni à la fin de cette mission pour un quelconque partage de sensations, de ressenti, d'informations, ou pour prendre le pouls de la violence en Martinique (…). Peut-être que le préfet Lalanne fera un compte rendu directement au ministre de l’intérieur ou au Président de la République, mais nous, on ne se connaît pas les conclusions de cette mission, on ne sait pas quelles orientations ont été prises. Thierry Baucelin

Les fonctionnaires espèrent rencontrer le ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti, à l’occasion de son déplacement aux Antilles. Ce dernier est attendu en Martinique jeudi 18 mai 2023, en provenance de la Guadeloupe.

Mais à cette heure, aucun rendez-vous n’est prévu avec les policiers sur l’agenda du garde des sceaux, d’après nos informations.