2ème édition du Salon des Associations : une semaine pour découvrir de nouvelles perspectives pour vos projets associatifs

Ce lundi 4 décembre, la Délégation Régionales Académiques à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (DRAJES) et son partenaire l'Association d'Activités et d'Entrepreneurs - Stratégie de développement et d'accompagnement en ingénierie et management par mutualisation (AAE-SDAIM) lancent la 2ème édition du Salon des Associations “An ti tan ba asisiasyon Matinik”. L’événement, qui s'articule autour de 17 thématiques liées au monde associatif, se tient jusqu’au samedi 9 décembre, en distanciel et présentiel.

Le salon des associations ouvre ce lundi 4 décembre à l’occasion de la Journée internationale du bénévolat, qui a lieu tous les 5 décembre depuis 1985. L'événement vise à apporter, aux élus martiniquais et aux différents acteurs des associations locales, des informations variées autour de 17 thématiques, comme : l’importance du bénévolat associatif, la compréhension du modèle socio-économique associatif et son évolution, les dispositifs de formation pour faire monter les salariés en compétences ou la valorisation des bénévoles. Le salon est destiné à tous les publics qui sont en lien direct ou indirect avec le monde associatif, ou qui ont un projet d’association. L’idée est de leur apporter différentes réponses, tant sur la partie organisationnelle, la structuration de leur association que sur le plan financier pour trouver le financement pour développer des actions. Les associations sont des leviers de développement socio-économique sur un territoire, il est donc indispensable que cette thématique soit associée aux élus puisque les collectivités sont les premières instances à utiliser le monde associatif pour développer des actions, mettre en place des loisirs, des activités culturelles ou éducatives sur leur territoire. Sandra Cebarec, co-fondatrice de l'AAE-SDAIM Les matinées sont consacrées à des échanges avec les élus des communes et des élus communautaires sur l’enjeu de l’accompagnement des associations. Il s’agira de leur présenter montrer comment la collectivité peut fonctionner avec le monde associatif pour répondre aux problématiques identifiées auprès de la population. Le programme du Salon des Associations 2023. • ©AAE-SDAIM Programme Le salon des Associations se tient jusqu'au samedi 9 décembre, autour de temps forts en distanciel et présentiel : des Webinaires : le lundi 4 décembre de 13 h00 à 18h00 – le vendredi 8 décembre de 9h00 à 17h00 et le samedi 9 décembre de 9h00 à 12h00, "grâce à la participation de différents intervenants sur des sujets qui vous concernent au quotidien ou vous offriront de nouvelles perspectives pour vos projets associatifs" : ARACT-ITT, CEMEA, COMOB, CRESS, DRAJES, DJEPVA, EXO 7, cabinet d’avocat FIDAL, Fondation de France, Hexopée, Initiative Martinique Active, Le mouvement associatif, la Réserve civique… des stands, des ateliers et des conférences en présentiel ouverts aux associations de 14h00 à 17h30 : -le 5 décembre 2023 en partenariat avec la CAESM à Rivière Salée -le 6 décembre 2023 en partenariat avec Cap Nord et le foyer rural de bois lézard du Gros Morne, -le 7 décembre 2023 en partenariat avec CACEM et la ville de Schoelcher.





