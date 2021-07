310 kg de cocaïne saisis par la marine nationale de Martinique à l’est des petites Antilles

Dimanche 4 juillet 2021, la frégate de surveillance "Le Germinal" basée à Fort-de-France, a arraisonné un voilier battant pavillon américain, à l’Est des petites Antilles. 310 kilos de cocaïne ont été saisis et 2 individus arrêtés.

Guy Etienne •

L’arraisonnement du navire suspect battant pavillon américain a eu lieu en haute mer à l’Est des petites Antilles dimanche 4 juillet 2021. La marine nationale a mis la main sur 310 kilos de cocaïne et 2 individus ont été arrêtés.

Tous deux de nationalité bulgare, ont été mis en examen vendredi 9 juillet 2021, pour "importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport et offre ou cession de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, en vue de commettre les crimes et délits précités", avant d’être placés en détention provisoire.

À l’approche du bâtiment des soldats de la marine, les deux narcotrafiquants ont mis le feu à leur embarcation pour tenter de faire disparaître la cargaison illicite.

Le voilier interpellé le 4 juillet 2021, volontairement incendié par les 2 narcotrafiquants interpellés avec 310 kg de cocaïne à bord. • ©ForcesArméesAntilles/Défense

Sur instruction du procureur de la République de la Juridiction Inter-Régionale Spécialisée (JIRS) de Fort-de-France, les deux individus (âgés de 44 et 51 ans), ont été remis aux enquêteurs de l’Office Anti-Stupéfiants (l'OFAST) à leur arrivée en Martinique.

7e grosse prise depuis le début de l’année

La drogue, très probablement destinée à l’Europe, représente une perte pour les narcotrafiquants de plus de plus de 9 millions d’euros à la revente. Cette saisie constitue la 7e prise de l’année 2021 pour les Forces Armées aux Antilles, ce qui porte à plus de 6,7 tonnes la quantité de cocaïne retirée du marché grâce à ces moyens maritimes. (Les Forces Armées des Antilles et de la Défense)

Cette opération de saisie est le fruit de la coopération entre les différents services de l’État, initiée par l’OFAST et les JIRS, sous la direction du préfet de la Martinique, Stanislas Cazelles.